Зарплаті позаздрить чимало колег. Скільки заробляє голова Херсонської ОВА

Податків посадовець сплатив понад 500 тисяч

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін заробив чималі кошти. Його зарплата за 2025 складає понад 2 млн грн, що більше ніж в деяких колег.

Що треба знати:

На руки Прокудін отримав майже 1,5 млн грн

Заробіток голови ОВА за місяць складає не тільки посадовий оклад, а й надбавки

Як повідомили в Херсонській ОВА на запит "Телеграфу", за 2025 рік Прокудіну було нараховано понад 2 млн грн зарплати. Зазначається, що матеріальну допомогу від держави на оздоровлення під час надання щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань посадовець не отримував.

Скільки заробляє голова Херсонської ОВА Прокудін

Також Прокудіну не нараховували премії, однак надбавки за стаж та доступ до державної таємниці були. Після вирахування податків на руки голова ОВА отримав 1,4 млн грн. Тобто податків він сплатив на понад 600 тисяч грн.

З чого складається зарплата Прокудіна:

посадовий оклад — від 98 до 108 тисяч на місяць;

оклад за спеціальні знання — 2 400 грн щомісячно;

надбавка за стаж — від 45 до 53 тисяч грн;

доплата з доступ до державної таємниці — від 14 до 16 тисяч грн.

Скільки заробляє голова Херсонської ОВА Прокудін

Зауважимо, що зарплата Прокудіна більша, ніж у деяких колег. Зокрема голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович упродовж 2025 року мав посадовий оклад понад 100 тисяч гривень на місяць. За рік заробив 1 255 758 грн, без вирахування податків.

Що відомо про Прокудіна

Олександр Сергійович з 2023 року обіймає посаду голови Херсонської ОВА. Народився у Миколаєві у 1983 році. З 2000 проходив службу в органах внутрішніх справ. Працював в слідчому та кадровому підрозділах. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області.

Прокудін Олександр. Фото: Херсонська ОВА

З 2025 був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області. З вересня 2019 до 12 лютого 2023 — начальником ГУНП. З 7 лютого 2023 року голова Херсонської ОВА.

Відомо, що на Прокудіна було скоєно кілька замахів. Один з них стався у квітні 2024 року, коли було затримано херсонця, завербованого росіянами. Він під виглядом таксиста слідкував за головою ОВА і передавав росіянам дані про його переміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробив ексочільник Полтавської ОВА Володимир Когут за рік.