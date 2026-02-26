Вода там ніколи не замерзає? Де в Україні знаходиться "Озеро привидів" і що з ним не так (фото)

Це невелике водоймище славиться незвичайною здатністю

В Україні є безліч озер: одні зачаровують своєю мальовничою красою, інші приваблюють таємничою містикою. Серед них особливе місце посідає озеро Вікнина у Хмельницькій області.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому це водоймище пов’язують із привидами й що робить його таким унікальним. Ми зібрали найцікавіші факти.

Де знаходиться в Україні "Озеро привидів" і що з ним не так

На Хмельниччині знаходиться унікальне озеро, про яке вже багато років ходять моторошні легенди. Місцеві жителі називають його "Озером привидів", хоча його справжня назва — Вікнина.

Озеро Вікнина у Хмельницькій області, Фото: km-oblrada

Водойма розташована в самому центрі села Хропотова і дивує своєю незвичайною особливістю: навіть у найлютіші морози вода тут не замерзає. Незалежно від сезону та погоди температура води тримається на рівні +13…+15 градусів, а за особливо сильних морозів поверхня озера починає "дихати" паром, створюючи містичну атмосферу.

В Україні є озеро, яке не замерзає. Фото: km-oblrada

Про водойму ходить безліч загадкових історій. Місцеві розповідають, що колись у ньому потонула людина разом із кіньми, а згодом мертві тварини спливли в сусідньому ставку, що за десять кілометрів від Вікнина.

Одні стверджують, що саме ця трагедія залишила в озері особливу енергію, інші вважають, що місце може бути "порталом" у потойбіччя. Саме тому жителі намагаються обминати озеро.

Озеро Вікнина, як виглядає, Фото: km-oblrada

Вчені ніколи не вивчали озеро Вікнина, тому невідомо, чому воно не замерзає. Жителі села вважають, що причиною цього явища можуть бути підземні джерела, які постійно живлять водоймище.

