Чотирьох українців у Польщі затримала поліція: що накоїли і що на них чекає далі

Нетверезі українці у Варшаві побили водія таксі та пошкодили його автомобіль

У Варшаві поліція затримала чотирьох громадян України, які побили таксиста та пошкодили його авто. На момент затримання вони були дуже п'яні.

Тепер молодим людям може загрожувати кримінальна відповідальність. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Що потрібно знати:

Четверо Українців влаштували бійку з таксистом у Варшаві

Вони були дуже п'яні

Поліція затримала чоловіків у сусідньому будинку, їм оголошено про підозру

Згідно з повідомленням правоохоронців, двоє 19-річних, 21-річний та 25-річний українці викликали таксі. За словами водія, чоловіки їхали до Грохова і всі вони були дуже п'яні. Коли вони прибули за вказаною адресою, водій змушений був вийти, щоб допомогти одному з чоловіків вийти з машини, оскільки той був занадто п'яний, щоб це зробити, а інші не могли з ним впоратися.

Поліція біля таксі. Фото ілюстративне

Таксист пояснив, що раптово, без видимої причини, між ним та чоловіками виникло непорозуміння. Пасажири напали на водія, побили його та пошкодили дзеркала автомобіля і подряпали кузов.

Дебоширів швидко затримали. Фото KRP VII – Praga Południe

Після прибуття, поліція викликала медичну допомогу для потерпілого та розпочала пошуки підозрюваних. Невдовзі вони заарештували всіх чотирьох у сусідньому будинку.

Поліція заарештували всіх чотирьох підозрюваних у сусідньому будинку. Фото KRP VII – Praga Południe

"На місці події поліція вилучила одяг затриманих, на якому були сліди боротьби та сварки. Слідчі та детективи зібрали численні докази. На основі цього чоловікам було висунуто звинувачення. Усім буде пред'явлено звинувачення у нападі, 21-річному юнакові та одному з 19-річних також пред'явлено звинувачення у кримінальному пошкодженні майна. Підозрюваних взяли під нагляд поліції та заборонили наближатися до жертви чи контактувати з нею", — вказано в повідомленні.

Затриманим українцям загрожує кримінальна відповідальність. Фото KRP VII – Praga Południe

Скільки українських чоловіків виїхало до Польщі у 2025 році

Як пише польське видання Rzeczpospolita, від кінця серпня до листопада 2025 року різко зросла кількість українців, які просять захисту в Польщі. Заяви подали майже 50 тисяч громадян, що значно більше, ніж у попередні місяці. Цей сплеск безпосередньо пов’язаний із змінами в українському законодавстві, які дозволили виїзд молодим чоловікам віком 18–22 років. Частка всіх українських чоловіків у віці 18–65 років, які подали заяви на легалізацію в Польщі, зросла з 16,6% до 17,4%.

Прикордонна служба Польщі підтверджує, що з кінця серпня по кінець листопада до Польщі в’їхала понад 121 тисяча чоловіків цієї вікової категорії. Значна частина з них залишилася в Польщі або вирушила до інших країн ЄС.

Польська прикордонниця на пункті пропуску Медика. Фото PAP, Darek Delmanowicz

Раніше "Телеграф" розповідав, що Uklon та Bolt відверто розповіли, як засоби РЕБ та блекаути "ламають" сервіси. Така поїздка може коштувати як крило літака.