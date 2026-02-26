Росіяни брешуть? Чи чекати великої біди та води після підриву дамби біля Костянтинівки

Що насправді сталося тут

Росія опублікувала відео із знищенням дамби поблизу Костянтинівки. У мережі одразу заговорили про катастрофу, затоплення і непоправні наслідки. Але чи все так страшно, як здається на перший погляд?

"Телеграф" поговорив з військовими на Костянтинівському напрямку та опитав експертів — і ось що вдалося з'ясувати.

Військові, які перебувають безпосередньо на Костянтинівському напрямку, розповіли журналістам видання, що подія сталася кілька днів тому і вже фактично вичерпала себе: "Там немає ніякої страшної інформації. Це вже було декілька днів тому. Сама вода пішла в русло річки. Це навіть коментувати не потрібно".

Дамба, про яку йдеться, не є стратегічною спорудою. Вода після удару не розлилася на прилеглі населені пункти, а пішла природним шляхом. Жодних підтоплень житлових кварталів, жодної гуманітарної кризи, пов'язаної безпосередньо з водою, не відбулося і відбутися не може.

Завідувач лабораторії ГІС Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон пояснив, що наразі найбільш імовірний сценарій — це локальна гідрологічна подія з гуманітарними наслідками, а не регіональна екологічна катастрофа рівня великого водосховища.

"Супутникові знімки затоплення прилеглих територій відсутні. Пройшло мало часу. Нічого не можна сказати, не оцінивши масштаб події", — каже Гапон.

Супутниковий знімок території, де була підірвана дамба

Поки супутникові дані не підтверджують серйозного затоплення, говорити про екологічні чи гуманітарні наслідки регіонального рівня передчасно.

Що насправді відбувається з населеними пунктами, про які бреше ворог

Ситуація на Костянтинівському напрямку

Росія у своїх Telegram-каналах заявляє, що Міньківка, Різниківка, Ямпіль та Закітне вже нібито "в глибокому тилу" окупантів.

Речник угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал спростував цю інформацію: "Ворог каже, що ці села вже давно в глибокому тилу, але вони перебувають під контролем Сил оборони. Ворог намагається туди інфільтруватися, але виявляється нашими військовими. Проводяться пошуково-ударні дії, ворог знешкоджується і скорочує свій фізичний потенціал".

Тобто українські сили утримують ці населені пункти. Спроби росіян просочитися туди фіксуються і відпрацьовуються. Ворожа пропаганда про "тил" — черговий інформаційний вкид, не підкріплений реальним контролем над територією.

