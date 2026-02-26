Ранкова звичка б’є по гаманцю: скільки грошей за місяць йде на каву

Одна чашка кави щодня може обійтися майже у розмір прожиткового мінімуму або перевищити його

Кілька років поспіль ціни на каву у світі росли і це відбилось на кінцевій вартості напою. Звичка пити ранкову каву не вдома, а по дорозі на роботу стає коштовним задоволенням.

"Телеграф" порахував, скільки українці витрачають на "одну каву перед роботою". Для експерименту брали ціну в Києві на американо та капучино. Зазначимо, рахували два варіанти — без вихідних та тільки будні.

Для розрахунку використали ціни однієї з популярних мереж кав'ярень coffeelat. Американо в них коштує, залежно від розміру, 56 або 66 гривень. Вартість капучино — 72, 82 та 96 грн.

Ціни в coffeelat/ Скріншот соцмереж

В березні 2026 року кількість робочих днів — 22. Якщо обирати американо, то за місяць на каву перед роботою можна витратити 1 232 або 1 452 гривні. Якщо обирати капучино, то 1 584, 1 804 або ж 2 112 гривень відповідно. Так одна чашка кави може затягнути майже на прожитковий мінімум для непрацездатних (нагадаємо, він 2 595 грн).

В разі, якщо ви кожну ранкову каву питимете в закладі, то за 31 день, витрати будуть такими:

американо за 56 грн обійдеться у 1736 грн на місяць,

американо за 66 грн — 2046 грн,

капучино за 72 грн — 2232 грн,

капучино за 82 грн — 2542 грн,

капучино за 96 грн — 2976 грн.

