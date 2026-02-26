Кожний четвертий працює: скільки в Україні насправді пенсіонерів

Скільки отримують працюючі пенсіонери в 2026 році

В Україні нараховується 10,2 млн пенсіонерів — і майже кожен четвертий із них продовжує працювати.

Пенсійний фонд у відповіді на запит "Телеграфу" розкрив цифри станом на початок 2026 року.

Кожен четвертий пенсіонер іде на роботу

Із 10,2 млн пенсіонерів в Україні 2,8 млн — працюючі. Тобто більше чверті людей пенсійного віку не можуть дозволити собі жити лише на пенсію.

Середня пенсія працюючого пенсіонера, за даними Пенсійного фонду України, становить 7160 грн на місяць.

Нові пенсіонери та військові виплати

У 2025 році пенсію за віком отримали 199,7 тис. осіб — саме стільки людей уперше стали в чергу за виплатою.

Окремо — 673,7 тис. осіб отримують пенсію як військові та силовики (за законом № 2262). Серед них:

72,6 тис. — особи з інвалідністю внаслідок війни

— особи з інвалідністю внаслідок війни 216,2 тис. — люди віком до 60 років

Середня пенсія по цьому закону — 14 446 грн, а для осіб з інвалідністю через війну — 20 970 грн.

Відповідь ПФУ на запит "Телеграфу"

Коли пенсію можуть припинити

Виплату зупиняють у кількох випадках:

смерть пенсіонера

визнання безвісно відсутнім або зниклим безвісти

неотримання пенсії 6 місяців підряд

закінчення строку, на який призначено виплату

У 2025 році через закінчення строку припинили 155 тис. пенсій, через смерть — 411,6 тис.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Телеграфу" розповідав, що пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми.