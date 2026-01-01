Уряд розпустив збірну з футболу: подробиці скандалу

Все через незадовільні результати команди

У четвер, 1 січня, влада Габона прийняла рішення про призупинення діяльності національної команди з футболу. Напередодні "Пантери" (прізвисько збірної Габону) програли всі три матчі на груповому етапі Кубка африканських націй (КАН-2025).

Що потрібно знати

Збірна Габона програла 3 матчі з 3 на КАН-2025

Уряд Габону розпустив футбольну збірну

КАН-2025 завершиться у Марокко 18 січня

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту Габону у Facebook. Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Габона Сімпліс-Дезіре Мамбула оголосив, що уряд країни за дорученням президента призупинив діяльність збірної до подальшого повідомлення.

Повідомляється, що звільнено весь тренерський штаб "Пантер". Крім того, були усунені зірки збірної Брюно Екюель Манга та П’єр-Емерік Обамеянг.На КАН-2025 Габон програв Камеруну (0:1), Мозамбіку (2:3) та Кот-д’Івуару (2:3).

Враховуючи ганебний виступ "пантер" на Кубку Африки в Марокко у 2025 році та зважаючи на наслідки, що суперечать цінностям етики та зразковості, які обстоює П’ята Республіка, уряд ухвалив рішення: розпустити тренерський штаб; призупинити діяльність національної збірної до подальшого повідомлення; усунути гравців Брюно Екюеля-Манга та П’єра-Емеріка Обамеянга від команди. Сімпліс-Дезір Мамбула

Відеоогляд матчу Габон — Кот-д’Івуар

