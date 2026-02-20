П’ятьох українців затримали в Польщі. Що вони зробили (фото)

Від їхніх постраждало 20 людей

Українці в Польщі організували велику шахрайську схему, яка завдала збитків полякам на понад 12 млн грн. Усіх зловмисників затримали, їм загрожує до 10 років тюрми.

Що треба знати:

Серед фігурантів було дві жінки

Постраждало від рук шахраїв щонайменше 20 осіб

Група діяла на території Польщі з квітня 2024 року по січень 2025 року

Про це повідомила пресслужба польської поліції. Зазначається, фігуранти здійснювали численні шахрайства по всій країні.

За даними слідства, зловмисники використовували метод "поліцейського", метод "банківського працівника" та метод "прокурора". Наразі відомо, що понад 20 людей стали жертвами шахраїв. Однак розслідування триває, тому кількість постраждалих може збільшитись. Збитки від схеми оцінюються в 1 млн злотих, тобто понад 12 млн грн.

Українці, яких затримали в Польщі за шахрайсьво. Фото: поліція Польщі

"Усі затримані – громадяни України віком від 21 до 45 років. Судом їм вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Копи розповіли, що шахраї телефонували на вибрані номери, видаючи себе за банківських працівників, поліцейських або прокурорів. Вони просили людей надіслати кошти під приводом порятунку їхніх банківських рахунків; здійснити переказ або встановити програму віддаленого робочого столу під виглядом антивірусного програмного забезпечення.

У Польщі затримали українців через шахрайство. Фото: поліція Польщі

Чоловік, якого затримали за шахрайство. Фото: поліція Польщі

Жінка, яку затримали. Фото: поліція Польщі

"Група діяла по всій країні з квітня 2024 року по січень 2025 року. Понад 20 осіб постраждали від шахрайства. Збитки, понесені жертвами, оцінюються майже в один мільйон злотих", — кажуть правоохоронці.

Відомо, що серед п'яти затриманих є дві жінки віком 21 та 45 років. Фігурантам було пред'явлено звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, скоєних у складі організованої злочинної групи. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

