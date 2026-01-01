Притула пояснив, чому футболісти збірної України неохоче відкривають збори на ЗСУ (відео)
Все через "кейс Забарного"
Відомий волонтер Сергій Притула подякував кільком футболістам збірної України за участь у зборах на ЗСУ. При цьому він зазначив, що після критики захисника ПСЖ та збірної України Іллі Забарного гравці рідше погоджуються відкривати власні збори.
Що потрібно знати
- Притула звернувся до Забарного із проханням відкрити збір
- Ілля погодився і відкрив відповідну "банку", але отримав критику з боку громадськості
- Сергій прокоментував ситуацію з іншими гравцями національної команди
Відповідний коментар Притули наводить "Пряма Червона". Сергій зробив Забарного амбасадором "Єдинозбору", проте щойно футболіст відкрив "банку" на 1 млн грн, на нього посипалася критика з боку громадськості. Користувачі вимагали, щоб він сам задонатив цю суму. Через це, наприклад, від відкриття "банки" відмовився захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко.
Я зателефонував Іллі та кажу: "Ми "Єдинозбір" запускаємо – нам потрібні амбасадори. Можеш допомогти?" Ілля відкрив банку на 1 млн гривень. Ілля нарвався на хейт — для мене несподівано, для себе несподівано, я не припускав. На думку низки спостерігачів, Ілля мав задонатити за умовчанням цю суму.
Миколенко, дай йому Бог здоров’я, сказав: "Слухайте, я банку, напевно, не відкриватиму", але дав гроші. Це теж варіант, і за це величезна подяка. Я в принципі хочу подякувати зараз і Тьомі Довбику, який відкрив банку, і Саші Зінченку, і Маліновському, і всім, хто відгукнувся на моє прохання. Я хлопцям особисто телефонував, просив підтримати – хлопці підтримують.
Нагадаємо, Забарний опинився в епіцентрі ще одного скандалу через перехід у ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився неоднозначним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Матвієм Сафоновим. До речі, Матвій вже потрапляв у конфуз через фото з українцем, а Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".