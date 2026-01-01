Притула пояснив, чому футболісти збірної України неохоче відкривають збори на ЗСУ (відео)

Все через "кейс Забарного"

Відомий волонтер Сергій Притула подякував кільком футболістам збірної України за участь у зборах на ЗСУ. При цьому він зазначив, що після критики захисника ПСЖ та збірної України Іллі Забарного гравці рідше погоджуються відкривати власні збори.

Що потрібно знати

Притула звернувся до Забарного із проханням відкрити збір

Ілля погодився і відкрив відповідну "банку", але отримав критику з боку громадськості

Сергій прокоментував ситуацію з іншими гравцями національної команди

Відповідний коментар Притули наводить "Пряма Червона". Сергій зробив Забарного амбасадором "Єдинозбору", проте щойно футболіст відкрив "банку" на 1 млн грн, на нього посипалася критика з боку громадськості. Користувачі вимагали, щоб він сам задонатив цю суму. Через це, наприклад, від відкриття "банки" відмовився захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко.

Я зателефонував Іллі та кажу: "Ми "Єдинозбір" запускаємо – нам потрібні амбасадори. Можеш допомогти?" Ілля відкрив банку на 1 млн гривень. Ілля нарвався на хейт — для мене несподівано, для себе несподівано, я не припускав. На думку низки спостерігачів, Ілля мав задонатити за умовчанням цю суму. Миколенко, дай йому Бог здоров’я, сказав: "Слухайте, я банку, напевно, не відкриватиму", але дав гроші. Це теж варіант, і за це величезна подяка. Я в принципі хочу подякувати зараз і Тьомі Довбику, який відкрив банку, і Саші Зінченку, і Маліновському, і всім, хто відгукнувся на моє прохання. Я хлопцям особисто телефонував, просив підтримати – хлопці підтримують. Сергій Притула

Нагадаємо, Забарний опинився в епіцентрі ще одного скандалу через перехід у ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився неоднозначним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Матвієм Сафоновим. До речі, Матвій вже потрапляв у конфуз через фото з українцем, а Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".