20 квітів, які можна і треба сіяти у лютому

Які квіти можна сіяти у лютому? Останній місяць зими — що посіяти в цей час, щоб цвітіння почалося раніше.

Лютий – найкращий час для посіву квітів, які мають довгий вегетаційний період. Досвідчені садівники-квіткарі обов’язково мають у запасі насіння цих двадцяти рослин.

Щоб якомога раніше дочекатися пишного цвітіння, слід деяке насіння посіяти вже в лютому.

Головний момент для вирощування у лютому – наявність досвічування та забезпечення потрібної температури. Якщо такої можливості немає, краще сіяти у березні.

Однорічники: петунія, лобелія, геліотроп, вербена, сальвія, агератум, целозія, запашний тютюн.

Петунії можна сіяти на розсаду вже у лютому

Дворічники: дельфініум, маргаритки, віола, гвоздика Шабо.

Багаторічники: примула, лаванда, хризантема, колеус, пеларгонія, бегонія, аквілегія, еустома.

Деякі тонкощі:

Найдрібніше насіння (петунія, лобелія тощо) викладають поштучно на грунт за допомогою вологої зубочистки . Зверху обприскати з пульверизатора та накрити плівкою або склом. Як тільки з’являються сходи, відразу зверху ставимо лампу для освітлення .

(петунія, лобелія тощо) . Зверху обприскати з пульверизатора та накрити плівкою або склом. Як тільки з’являються сходи, відразу зверху . Насіння вербени та лаванди потребує стратифікації або тривалого замочування.

