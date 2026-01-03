У Трампа хочуть відібрати "Премію миру" на тлі бомбардувань Каракаса

Трамп на початку січня провів військову операцію у Венесуелі

Керівник берлінського бюро журналу The Economist Том Наттал вважає, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має відібрати "Премію миру" у президента США Дональда Трампа. Напередодні в Каракасі (Венесуела) прогриміли вибухи, а влада США заявила про захоплення Ніколаса Мадуро — президента південноамериканської країни.

Що потрібно знати

У грудні 2025 року Трамп отримав "премію миру ФІФА"

3 січня США завдали удару проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро

У мережі вимагають у ФІФА відкликати нагороду

Відповідний пост Натталл розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х. Том звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно.

З великим жалем, мабуть, Джанні Інфантіно тепер доведеться відкликати "Премію миру" ФІФА. Том Наттал

Нагадаємо, 5 грудня Трамп став першим лауреатом "Премії миру ФІФА". Ця нагорода присуджується "людям, які вчинили виняткові та екстраординарні дії заради миру і цим об’єднують людей по всьому світу". Рішення про створення премії було ухвалено без схвалення керуючого органу організації – ради ФІФА.

Ситуація викликала хвилю мемом і жартів у мережі, адже глава Білого дому фактично нагородив себе сам. Раніше ЗМІ повідомляли, що цю нагороду вигадали спеціально для Трампа, який, видно, образився, коли не отримав Нобелівської премії миру. Примітно, що Лауреатом "нобелівки" стала Марія Коріна Мачадо – продемократична активістка з Венесуели.