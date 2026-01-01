Відмовив Синьо-жовтим, але пов’язав життя з Україною: де зараз легенда Харкова Папа Гує

Сенегальський футболіст залишив помітний слід в українському футболі

Величезний центральний сенегальський захисник Папа Гує був стовпом оборони харківського "Металіста", який був третьою силою в першості України. Африканський футболіст увійшов до історії не лише харківського, а й вітчизняного футболу.

Що потрібно знати

Папа Гує з 2005 року пов’язаний з Україною

Футболіст прославився у харківському "Металісті"

Центрбек відмовився виступати за збірну України

"Телеграф" розповідає про одного з найуспішніших захисників чемпіонату України Папу Гує. Футболіст пройшов школу Віталія Кварцяного у Луцьку перед тим, як потрапити до Харкова.

Гує опинився у "Волині" у 2005 році, а вже наступного сезону грав за "Металіст". Там він провів 9 років, які стали найкращими у його футбольній кар’єрі. Головний тренер харків’ян Маркевич вважав сенегальця незамінним у команді, а також гравцем із залізною дисципліною.

Папа сім’янин та дуже релігійна людина. З ним проблем взагалі жодних не було. Я відразу сказав босам "Металіста": "Можете продати будь-якого футболіста, тільки не Папу". Він був незамінний. Такий швидкий центральний захисник, що читає гру, є не в кожної команди. Це був гравець для будь-якої топкоманди Європи, але, можливо, десь не помітили його. Мирон Маркевич

Папа Гує/Фото: Getty Images

Гує був настільки сильним у "Металісті", що йому запропонували грати за збірну України. Центрбека 2 роки вмовляли стати гравцем Жовто-синіх, проте він все ж таки відмовив, адже хотів грати за свою національну команду. Крім того, він пояснив, що його батько на той момент працював мером міста в Сенегалі, і подібні зміни у кар’єрі сина могли вплинути на його кар’єру.

Коли Григорій Суркіс був президентом ФФУ, він покликав мене поговорити про збірну. Сказав, що хотів би, щоби я виступав за збірну України. Це було тяжке рішення для мене. Не тому, що я не хочу грати за збірну України, я просто з молодості мріяв виступати за Сенегал. Важко, коли на цю тему говорить Суркіс, потім підключаються Маркевич, Ярославський та Красніков, а в цей час мене не запрошують до рідної збірної Сенегалу. А вони мені нагадували про це. Папа Гує

До речі, Папа здійснив свою мрію та зіграв за Сенегал. На його рахунку 6 ігор на міжнародному рівні.

Папа після ери в "Металісті" встиг пограти за "Дніпро", "Ростов" (РФ), "Актобе" (Казахстан), "Карпати" та "Дніпро-1". Останнім клубом у кар’єрі сенегальця став "Метал", який зараз виступає у Першій лізі під назвою "Металіст".

Папа Гує/Фото: Getty Images

Після закінчення кар’єри гравця Гує залишився у "Металісті". 2021 року його було призначено на посаду спортивного директора "Металіста", а з 19 серпня 2023 року Папа – віцепрезидент харківського клубу. Ця посада закріплена за ним і донині.

Папа Гує/Фото: fcmetalist.com.ua

Папа Гує залишив великий слід в українському футболі

