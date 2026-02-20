Пітніють руки й виникає стрес: водій трамвая розвінчав міф про "легку" роботу на рейках

Транспорт треба відчувати

Поширена думка про те, що керувати трамваєм максимально просто, оскільки він рухається лише по коліях, є помилковою. Цей вид транспорту треба відчувати.

Про це розповів досвідчений водій трамвая Олексій в інтервʼю 24 Каналу. Він поділився, як це — керувати багатотонним транспортом, та пояснив, чому теорії замало для справжньої майстерності.

За словами фахівця, багато людей, зокрема і майбутні стажисти, мають ілюзію, що вся робота полягає лише в натисканні на газ та гальма. Дехто навіть дивується, дізнавшись, що трамвай здатний їхати назад. Проте на практиці все виявляється значно складніше:

Стрес у новачків: попри очікування легкості, під час перших спроб керування учні відчувають колосальну напругу, що проявляється навіть фізично.

попри очікування легкості, під час перших спроб керування учні відчувають колосальну напругу, що проявляється навіть фізично. Специфічна мова техніки: водій наголошує, що трамвай постійно "спілкується" з людиною. Професіонал має розрізняти його стан на слух, на око і навіть за запахом.

Головна навичка водія трамвая — відчуття машини

Одним із ключових аспектів успіху в професії є так зване "відчуття трамвая". Досвідчені водії можуть лише за декількома хвилинами поїздки в салоні зі стажистом визначити, чи вийде з людини фахівець.

Треба керуватися своїми відчуттями. Якщо людина в правильний момент приймає правильне рішення і розуміє, що їй намагається сказати або показати трамвай, — це запорука успіху.

Навички приходять тоді, коли водій перестає просто слідувати інструкціям і починає інтуїтивно розуміти, коли варто прискоритися, а коли — пригальмувати, адаптуючись до специфічного ритму міського транспорту.

