Пітніють руки й виникає стрес: водій трамвая розвінчав міф про "легку" роботу на рейках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Транспорт треба відчувати
Поширена думка про те, що керувати трамваєм максимально просто, оскільки він рухається лише по коліях, є помилковою. Цей вид транспорту треба відчувати.
Про це розповів досвідчений водій трамвая Олексій в інтервʼю 24 Каналу. Він поділився, як це — керувати багатотонним транспортом, та пояснив, чому теорії замало для справжньої майстерності.
За словами фахівця, багато людей, зокрема і майбутні стажисти, мають ілюзію, що вся робота полягає лише в натисканні на газ та гальма. Дехто навіть дивується, дізнавшись, що трамвай здатний їхати назад. Проте на практиці все виявляється значно складніше:
- Стрес у новачків: попри очікування легкості, під час перших спроб керування учні відчувають колосальну напругу, що проявляється навіть фізично.
- Специфічна мова техніки: водій наголошує, що трамвай постійно "спілкується" з людиною. Професіонал має розрізняти його стан на слух, на око і навіть за запахом.
Головна навичка водія трамвая — відчуття машини
Одним із ключових аспектів успіху в професії є так зване "відчуття трамвая". Досвідчені водії можуть лише за декількома хвилинами поїздки в салоні зі стажистом визначити, чи вийде з людини фахівець.
Треба керуватися своїми відчуттями. Якщо людина в правильний момент приймає правильне рішення і розуміє, що їй намагається сказати або показати трамвай, — це запорука успіху.
Навички приходять тоді, коли водій перестає просто слідувати інструкціям і починає інтуїтивно розуміти, коли варто прискоритися, а коли — пригальмувати, адаптуючись до специфічного ритму міського транспорту.
Раніше "Телеграф" писав, чому Обухів залишився без залізничного сполучення.