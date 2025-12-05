Трамп отримав довгоочікувану премію миру, але є нюанс

Також голові Білого дому дісталася медаль

Президент США Дональд Трамп отримав "премію миру ФІФА – Футбол об'єднує світ". Це сталося під час жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу з футболу-2026.

Глава Білого дому отримав нагороду з рук президента Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, Інфантіно вручив Трампу медаль, яку президент США одягнув одразу.

Дональд Трамп з премією миру ФІФА та медаллю/Фото: Getty Images

Цікаво, що ЗМІ повідомляли, що цю нагороду запровадили спеціально для Трампа, який схоже образився, коли не отримав Нобелівську премію миру.

Зазначимо, Трампа "кинули" з Нобелівською премією миру-2025. Лауреатом "нобелівки" стала Марія Коріна Мачадо — продемократична активістка з Венесуели. Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з політиків отримував "Нобеля", якого так бажав чинний голова Білого дому.

