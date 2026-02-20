Швидкість і вага вирішують все: чому в автобусах немає ременів безпеки

Їх майже неможливо побачити у громадському транспорті

Усі знають, що в громадському транспорті немає ременів безпеки. Хоча водночас вони обов'язкові в легкових автомобілях. Користувачі Reddit поділилися своїми поясненнями.

Як повідомляє "express.co.uk", нещодавно на сайті, який є соціальною мережею та форумом, один із користувачів опублікував допис, в якому спитав, чому пристібаються в автомобілі, але не в автобусі чи поїзді.

Думки коментаторів розділилися, але більшість погодилася, що справа у конструкції і масі транспортних засобів. Один із користувачів пояснив, що небезпека автомобільних аварій полягає у швидкій зміні руху: під час зіткнення легковик миттєво сповільнюється, а тіло пасажира продовжує рухатися, що може призвести до травм.

Салон автобуса. Фото: Слобідський край

Інший теж додав, що автобуси й поїзди значно важчі, тому під час аварії вони сповільнюються повільніше, і пасажири відчувають менші різкі навантаження. Крім того, громадський транспорт зазвичай рухається повільніше, особливо в міських умовах.

