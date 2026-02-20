"Столиця" туалетного паперу не має вокзалу. Чому Обухів залишився без залізничного сполучення

Це місто називають супутником Київщини

Київщина має чимало важливих міст, які називають її супутниками. Серед них й Обухів, попри свою важливість, місто не має повноцінного залізничного вокзалу, що досить дивно.

"Телеграф" розповість, чому так сталось та чи планували коли-небудь тут побудувати вокзал. Зауважимо, що чимало людей вважають, що залізничне сполучення між Києвом та Обуховом необхідне.

Так, на думку екс-заступник міністра інфраструктури Олександра Кави, побудувати новий вокзал та створити магістраль досить дорого, але в питанні Обухова — це потрібно зробити. Адже наразі залізниця проходить повз місто, а до найближчої станції 30 хв дороги. Зокрема до "Нових Безрадичів", які всього за 3-4 км по коліях від Обухова.

Чому ж Обухів немає ані залізниці, ані вокзалу

Попри своє неблизьке розташування до Києва, 45 км, через населений пункт не прокладали залізничну магістраль. Причин на це досить багато. У 19-20 столітті, коли тільки будували залізницю, її прокладали через найважливіші промислові чи торгівельні центри, обираючи при цьому найзручніший рельєф. На той момент Обухів не був стратегічним вузлом.

Обухів. Фото: відкриті джерела

Пізніше питання будівництва бодай залізничних колій не підіймалось, адже вважалось, що близькості до "Нових Безрадичів" вистачить, аби вдовольнити потреби міста. Однак згодом місто стало активно розвиватись, адже лежить біля важливої траси Н01 Київ-Знам'янка. Та найближча залізнична станція знаходиться у сусідньому місті, до якого люди добираються маршрутками та авто.

Чим важливий Обухів

Обухів — важливий індустріальний та культурний центр Київщини. Він є провідним виробником картонно-паперової продукції (зокрема туалетного паперу), центром трипільської культури та має стратегічне значення завдяки близькості до Києва та розвиненій промисловості.

Туалетний папір "Обухів". Фото: відкриті джерела

Наразі у місті функціонує понад 20 підприємств, серед яких ПрАТ "Київський картонно-папервий комбінат" — один з найбільших у Європі.

