У Моурінью вкрали перемогу, в українця — асист: скандал у футболі (відео)

Команда "Особливого" втратила очки, але сам наставник розповів про перемогу

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью заявив про "перемогу" у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії сезону 2025/26 проти "Браги" (2:2). У цьому поєдинку відзначився український хавбек лісабонців Георгій Судаков.

Що потрібно знати

"Брага" та "Бенфіка" зіграли внічию

Моурінью заявив про перемогу

Судаков віддав асист, який пізніше переписали на іншого футболіста

Відповідний коментар Моурінью наводить ojogo. За словами "Особливого", його команда здобула перемогу.

Переламати хід гри та виграти 3:2 – це фантастичний результат. Ми перемогли 3:2. Я бачив наш третій гол із лави запасних, сумніваючись у офсайді. Але потім подивився його з лави, мабуть, на тому ж моніторі, що й VAR. Гол був чистий, ми перемогли. Це чудова перемога. Жозе Моурінью

Зазначимо, на 74-й хвилині гри при рахунку 2:2 відзначився захисник гостей Самуель Даль, проте взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд.

Додамо, що Георгій Судаков зі стандарту зробив асист на Ніколаса Отаменді, який відкрив рахунок у матчі. Однак пізніше в українця відібрали гольову передачу — через те, що захисник зачепив м’яч перед ударом аргентинця. Таким чином, у Моурінью "вкрали" перемогу, а у Судакова — "асист".

Відеоогляд матчу "Брага" — "Бенфіка"

До речі, 23-річний Судаков у поточній кампанії забив 4 голи й віддав 5 асистів у 32 матчах за "Бенфіку" у всіх турнірах. Контракт півзахисника з Орлами діє до 31 грудня 2028 року.

Нагадаємо, у середині грудня хавбек збірної України Віктор Циганков оформив дубль у Ла Лізі. Один із голів півзахисник забив п’ятою.