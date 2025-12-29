У Моурінью вкрали перемогу, в українця — асист: скандал у футболі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Команда "Особливого" втратила очки, але сам наставник розповів про перемогу
Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью заявив про "перемогу" у матчі 16-го туру чемпіонату Португалії сезону 2025/26 проти "Браги" (2:2). У цьому поєдинку відзначився український хавбек лісабонців Георгій Судаков.
Що потрібно знати
- "Брага" та "Бенфіка" зіграли внічию
- Моурінью заявив про перемогу
- Судаков віддав асист, який пізніше переписали на іншого футболіста
Відповідний коментар Моурінью наводить ojogo. За словами "Особливого", його команда здобула перемогу.
Переламати хід гри та виграти 3:2 – це фантастичний результат. Ми перемогли 3:2. Я бачив наш третій гол із лави запасних, сумніваючись у офсайді. Але потім подивився його з лави, мабуть, на тому ж моніторі, що й VAR. Гол був чистий, ми перемогли. Це чудова перемога.
Зазначимо, на 74-й хвилині гри при рахунку 2:2 відзначився захисник гостей Самуель Даль, проте взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд.
Додамо, що Георгій Судаков зі стандарту зробив асист на Ніколаса Отаменді, який відкрив рахунок у матчі. Однак пізніше в українця відібрали гольову передачу — через те, що захисник зачепив м’яч перед ударом аргентинця. Таким чином, у Моурінью "вкрали" перемогу, а у Судакова — "асист".
До речі, 23-річний Судаков у поточній кампанії забив 4 голи й віддав 5 асистів у 32 матчах за "Бенфіку" у всіх турнірах. Контракт півзахисника з Орлами діє до 31 грудня 2028 року.
Нагадаємо, у середині грудня хавбек збірної України Віктор Циганков оформив дубль у Ла Лізі. Один із голів півзахисник забив п’ятою.