Харківські магазини тішать великими знижками на червону рибу: де можна скупитись на 35% дешевше

Вигідна пропозиція діє до 22 лютого

У харківському магазині "Класс" діє приємна акційна пропозиція для любителів рибних делікатесів. Нині покупці можуть скористатися вигідними знижками на популярні види форелі.

Детальніше про знижки написали в місцевому Telegraf-каналі. Знижки триватимуть до 22 лютого.

Зокрема, Форель слабосолона філе продається за 125 гривень за 100 грамів, що на 30% менше від стандартної ціни. Крім того, акційна пропозиція поширюється на Форель холодного копченя, яка наразі коштує 84,90 гривень за 100 грамів, або на 35% нижче від базової вартості.

Такі знижки дозволяють покупцям заощадити значну суму, не відмовляючись від якісного та смачного продукту. Пропозиція актуальна протягом двох діб, до 22 лютого, тому варто поспішити, щоб придбати рибу за вигідною ціною.

Знижки на рибу в "Класс". Фото: скріншот з Telegraf-канала

