Який президент найчастіше відвідував Трампа у Білому домі: відповідь вас здивує

Цей європеєць має прямий доступ до президента США на постійній основі

Президент США Дональд Трамп найчастіше приймав в Овальному кабінеті Білого дому не лідера іншої країни, а президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. Це пов’язано з тим, що США разом із Канадою та Мексикою приймають чемпіонат світу з футболу.

Що потрібно знати

Інфантіно найчастіше за інших іноземців відвідує Трампа у Білому домі

Джанні зміцнив свій вплив за допомогою компліментів та лестощів

ЧС-2026 з футболу пройде в США, Канаді та Мексиці у червні/липні 2026 року

Цього разу глави США та світового футболу зустрілися та навіть не обговорювали спорт. Про це повідомляє Sky News.

Інфантіно було помічено серед публіки, коли Трамп оголосив про закінчення чергової війни. Глава Білого дому повідомив, що помирив Руанду та ДР Конго. Країни підписали мирну угоду. Також Трамп похвалився продажем квитків на Мундіаль та похвалив Джанні.

Великий лідер у спорті та великий джентльмен. Дональд Трамп

Джанні Інфантіно має безпрецедентний доступ до Трампа/Фото: Getty Images

Sky News зазначає, що жоден іноземець не має такого доступу до Трампа як Інфантіно. Джанні досяг такого впливу за допомогою лестощів. Уродженець Швейцарії регулярно обсипає лідера вільного світу компліментами, а також виконує його забаганки. Наприклад, Інфантіно дозволив Трампу розмістити в Овальному кабінеті оригінали трофеїв Кубка світу та Клубного чемпіонату світу. Одночасно переможець КЧС-2025 "Челсі" отримав копію кубка.

Дональд Трамп узяв на зберігання трофей Клубного чемпіонату світу-2025/Фото: Getty Images

Крім того, Інфантіно проігнорував рішення Трампа щодо Гаїті. Президент США заборонив громадянам цієї країни в’їзд до США. Збірна Гаїті пробилася на Мундіаль, проте, ймовірно, залишиться без уболівальників на турнірі. Примітно, що Інфантіно раніше заявляв, що "чемпіонату світу не буде", якщо вболівальники будь-якої команди не матимуть доступу до країни, де він проходить.

Дональд Трамп та кубок світу з футболу/Фото: Getty Images

Також Інфантіно готує для Трампа особисту премію миру після того, як президента США "кинули" з Нобелівською премією миру. Очікується, що Трамп отримає першу премію світу ФІФА під час жеребкування ЧС-2026.