Співачка не хоче приймати вікових змін

Відома співачка Любов Успенська народилася у Києві, але кар’єру будувала у Москві й у 2024 році отримала російський паспорт. Артистці скоро виповниться 72 роки, але вона продовжує гонитву за молодістю і "перекроїла" собі все обличчя і тіло.

Що відомо:

Любов Успенська народилася і провела юність у Києві, потім переїхала до Росії, де будувала кар’єру і зараз підтримує війну

Артистка стала жертвою пластичної хірургії та змінилася до невпізнання

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Любов Успенська виглядає зараз. Ми дізналися про неї деякі факти.

Як зараз виглядає Любов Успенська

Зрадниця України Любов Успенська давно не приховує, що бореться із віковими змінами, вдаючись до допомоги пластичних хірургів та косметологів. Результати цих втручань помітні неозброєним оком: майже в 72 роки артистка виглядає неприродно, і багато хто зазначає, що пластика серйозно спотворила її зовнішність.

Любов Успенська стала жертвою пластики

Співачка використовувала практично весь спектр естетичних процедур, щоб змінити своє обличчя та тіло. У ЗМІ висловлювали припущення, що уродженка Києва робила нитковий ліфтинг (введення у глибокі шари шкіри спеціальних ниток, що підтягують обвислі ділянки обличчя). Сама артистка неодноразово розповідала, що робить такі підтяжки, проте ефект від них тимчасовий: нитки розсмоктуються приблизно через 1,5–2 роки, і процедуру необхідно повторювати.

Любов Успенська спотворила обличчя

Любов Успенська зробила багато маніпуляцій з обличчям

Крім цього, артистка робила ліпосакцію та різні маніпуляції з обличчям (включаючи ринопластику, блефаропластику (корекцію повік), кругову підтяжку, філери та збільшення губ). На старих фотографіях видно, що Успенська, судячи з усього, "накачала" губи за допомогою біополімерного гелю. Сьогодні такі склади майже не використовують, оскільки згодом вони не розсмоктуються та можуть спотворювати природний контур.

Любов Успенська зробила ніс і "накачала" губи

Як змінилась зовнішність Любові Успенскої

Зазначимо, що зміни торкнулися не лише її обличчя, а й тіла. Путіністка зробила ліпосакцію спини, живота та замінила грудні імпланти. У мережі часто жартують з її зовнішністі, зазначаючи, що від колишньої співачки практично нічого не залишилося.

Як виглядає після пластики Любов Успенська

Любовь Успенська робила пластику не тільки обличчя, а і тіла

