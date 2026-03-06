"Угонщина": українці масово жартують про Орбана після затримання авто "Ощадбанку"

У мемах згадали й українську мафію

На тлі затримання Угорщиною машини "Ощадбанку" з матеріальними цінностями України та утримання інкасаторів у мережі з'явилось чимало смішних мемів. Більшість з них стосується прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти українці. Зауважимо, що Угорщина вже нібито вислала з країни сімох затриманих інкасаторів.

У мемах щодо дій Будапешта українці найбільше жартували про Віктора Орбана. Адже напередодні затримання інкасаторів та двох автівок "Ощадбанку" з грошима, лідер країни погрожував Україні. Його слова не стосувались фінансових активів чи банку, він говорив про нафтопровід "Дружба", вимагаючи відновлення подачі палива з Росії через Україну.

Меми про Орбана та "Ощадбанк"

Меми про Угорщину та "Ощадбанк"

До слова, часто українці порівнюють Орбана з жабою та називають його проросійським політиком. Це також відобразили й в мемах.

Меми про Обрана та "Ощадбанк"

Меми про Обрана та "Ощадбанк"

Не пропустіть: По фото у молодості його мало хто впізнає: яким до політики був Орбан.

Угорщину на тлі незаконного затримання авто "Ощадбанку" вже називають "Угонщиною". До того ж заяви про те, що нібито гроші та золото в авто банку належали "українській мафії", тому їх "вимушено затримали", викликали хвилю жартів. У них згадали культових персонажів з фільмів про мафію.

Меми про Угорщину та "Ощадбанк"

Меми про Угорщину та "Ощадбанк"

Нагадаємо, що наразі у мережі однією з найобговорюваніших тем є війна на Близькому Сході. Українці зробили чимало смішних мемів щодо події, згадавши в них навіть пса Патрона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відреагували на захоплення інкасаторів в Угорщині та що пишуть у мережі.