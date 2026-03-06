Рус

"Угонщина": українці масово жартують про Орбана після затримання авто "Ощадбанку"

Тетяна Крутякова
Мем про Орбана, віслюка зі "Шрека" та грабіжник Новина оновлена 06 березня 2026, 15:50
Мем про Орбана, віслюка зі "Шрека" та грабіжник. Фото Колаж "Телеграфа"

У мемах згадали й українську мафію

На тлі затримання Угорщиною машини "Ощадбанку" з матеріальними цінностями України та утримання інкасаторів у мережі з'явилось чимало смішних мемів. Більшість з них стосується прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти українці. Зауважимо, що Угорщина вже нібито вислала з країни сімох затриманих інкасаторів.

У мемах щодо дій Будапешта українці найбільше жартували про Віктора Орбана. Адже напередодні затримання інкасаторів та двох автівок "Ощадбанку" з грошима, лідер країни погрожував Україні. Його слова не стосувались фінансових активів чи банку, він говорив про нафтопровід "Дружба", вимагаючи відновлення подачі палива з Росії через Україну.

Меми про Орбана та Ощадбанк
Меми про Орбана та "Ощадбанк"
Меми про Угорщину та Ощадбанк
Меми про Угорщину та "Ощадбанк"

До слова, часто українці порівнюють Орбана з жабою та називають його проросійським політиком. Це також відобразили й в мемах.

Меми про Обрана та Ощадбанк
Меми про Обрана та "Ощадбанк"
Меми про Обрана та Ощадбанк
Меми про Обрана та "Ощадбанк"

Угорщину на тлі незаконного затримання авто "Ощадбанку" вже називають "Угонщиною". До того ж заяви про те, що нібито гроші та золото в авто банку належали "українській мафії", тому їх "вимушено затримали", викликали хвилю жартів. У них згадали культових персонажів з фільмів про мафію.

Меми про Угорщину та Ощадбанк
Меми про Угорщину та "Ощадбанк"
Меми про Угорщину та Ощадбанк
Меми про Угорщину та "Ощадбанк"

