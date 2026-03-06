"Угонщина": украинцы массово шутят об Орбане после задержания авто "Ощадбанка"
В мемах упомянули и украинскую мафию
На фоне задержания Венгрией машины "Ощадбанка" с материальными ценностями Украины и удержания инкассаторов в сети появилось немало смешных мемов. Большинство из них касается премьер-министра Виктора Орбана.
"Телеграф" собрал самые остроумные шутки украинцев. Заметим, что Венгрия уже якобы выслала со страны семерых задержанных инкассаторов.
В мемах по поводу действий Будапешта украинцы больше всего шутили о Викторе Орбане. Ведь накануне задержания инкассаторов и двух автомобилей "Ощадбанка" с деньгами, лидер страны угрожал Украине. Его слова не касались финансовых активов или банка, он говорил о нефтепроводе "Дружба", требуя возобновления подачи топлива из России через Украину.
Кстати, часто украинцы сравнивают Орбана с лягушкой и называют его пророссийским политиком. Это также отразили и в мемах.
Венгрию на фоне незаконного задержания авто "Ощадбанка" уже называют "Угонщиной". К тому же, заявления о том, что якобы деньги и золото в автобанке принадлежали "украинской мафии", поэтому их "вынужденно задержали", вызвали волну шуток. В них упомянули культовых персонажей из фильмов о мафии.
