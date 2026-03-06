По фото у молодості його мало хто впізнає: яким до політики був Орбан

Політик дуже змінився з часів молодості

Віктор Орбан — угорський політичний та державний діяч, прем’єр-міністр країни з 1998 по 2002 рік та з 2010 року по сьогоднішній день. Він симпатизує Путіну та останнім часом своїми заявами загострює відносини з Україною. А нещодавно Орбан та Зеленський обмінялися погрозами через "Дружбу".

Що варто знати:

У 1989 році Віктор Орбан навчався в Оксфорді на стипендію фонду Джорджа Сороса

Він був засновником радикальної партії, куди з принципу не приймали людей віком від 35 років

Політичну славу йому приніс публічний заклик вивести радянські війська з Угорщини

"Телеграф" розповідає, яким був і чим займався Віктор Орбан у молодості та як він виглядав до політичної кар’єри.

Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Віктор Орбан — що про нього відомо?

Віктор Орбан народився 31 травня 1963 року в угорському місті Секешфехервар, зараз йому 62 роки. Він походить із простої родини агронома та логопеда, дитинство провів у селах Альчутдобоз та Фельчут.

У 1987 році Орбан закінчив юридичний факультет Будапештського університету. 1989 року він отримав стипендію від фонду Сороса для вивчення політичної філософії в Пембрук-коледжі Оксфорда. Однак навчання він перервав, щоб повернутися до Угорщини на хвилі змін.

Віктор Орбан у молодості. Фото: відкриті джерела

В 1988 Орбан стояв біля витоків заснування партії Fidesz (Союз молодих демократів). Тоді це була радикальна, ліберальна і навіть хіпстерська за тими мірками організація. Справа в тому, що в партію не приймали людей віком понад 35 років.

Зоряна година настала для 26-річного Орбана 16 червня 1989 року. Він виступив на церемонії перепоховання героїв повстання 1956 року, де промовив полум’яну промову на площі Героїв. Тоді політик-початківець відкрито зажадав виведення радянських військ з Угорщини та проведення вільних виборів. Цей виступ зробив його національним героєм практично за одну ніч.

Віктор Орбан стояв біля заснування партії Fidesz. Фото: відкриті джерела

Яким був Орбан у молодості?

На ранніх фото Орбана важко дізнатися — він був темноволосим молодим красенем із густою шевелюрою та бородою. Тоді він виглядав як типовий інтелектуал-диссидент.

У молодості політик-початківець був затятим лібералом і атлантистом. Він палко підтримував євроінтеграцію Угорщини, виступав за громадянські свободи та світську державу. У той час він був амбітним, прагматичним і мав жорсткі лідерські якості.

Віктор Орбан навчався в Оксфорді, але покинув навчання. Флото: відкриті джерела

Цікавий факт, що у молоді роки Віктор Орбан серйозно захоплювався футболом і навіть виступав за професійний клуб четвертого дивізіону "Фельчут".

У 1990-х років політичні погляди угорського діяча різко змінилися. З лібералу він став консерватором і саме це привело його до крісла прем’єр-міністра у 1998 році.

Так Віктор Орбан виглядав у молодості. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Орбана та що про неї відомо. Народила п’ятьох дітей і живе у його тіні.