Угорщина застосує силу проти України? Орбан та Зеленський обмінялись погрозами через "Дружбу"

Марія Назарова
Володимир Зеленський, Віктор Орбан Новина оновлена 05 березня 2026, 17:40
Володимир Зеленський, Віктор Орбан. Фото Колаж "Телеграф"

Конфлікт через російський нафтопровод набирає обертів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу "Дружба" в Україні. Президент Володимир Зеленський прокоментував агресівні заяви.

Відповідне відео Орбан опублікував у Facebook у четвер, 5 березня.

"Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба", — заявив угорський політик.

Своєю чергою, український лідер під час брифінгу відреагував на попередні намагання Угорщини перевірити стан нафтопроводу. Він порівняв вимоги Будапешту з ситуацією, коли українська влада стала б вимагати пустити її на європейські склади озброєння з інспекцією.

"Я зустрічаюся з лідером однієї з країн і питаю: чи можете ви нам дати ракети для Patriot? А він каже — у нас на складах залишилося дуже мало. І я щось не пам'ятаю, щоб сказав: можна я тоді приїду до тебе, зайду на склад і перевірю, правду ти говориш чи ні", — сказав Зеленський.

Він додав, що нафтопровід неодноразово атакувала Росія та Україна вже пояснювала партнерам, який він стан має зараз.

"Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше – даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", – пригрозив президент.

Раніше Орбан заявив, що Україна нібито планує зірвати роботу угорської енергетичної системи. На тлі цього він розпорядився розгорнути військових та техніку для захисту критично важливої інфраструктури.

