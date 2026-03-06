Є кілька основних версій. Як Україна реагує на затримання інкасаторів в Угорщині

Серед версій — політична провокація

Машину "Ощадбанка" з великою сумою грошей та сімох інкасаторів затримали в Угорщині під час рейсу. Їхня доля невідома. Українські політики та політологи загадуються над питанням, чому немає офіційної реакції ЄС та чи не стирчать з-за затримання "вуха" Москви.

"Телеграф" зібрав цікаві думки з приводу затримання грошей та інкасаторів в Угорщині. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що "уряд Віктора Орбана дедалі відвертіше паплюжить європейські правила та цінності". Він питає, що ще має зробити угорський уряд для реакції офіційних інституцій ЄС та наголошує — під час квітневих виборів чинний президент Угорщини Віктор Орбан може і не втратити посаду:

"Багато хто в Європі, схоже, робить ставку на квітневі вибори — мовляв, Орбан може втратити владу, і тоді вдасться уникнути жорсткої політичної реакції щодо Будапешта. Але є інший сценарій. Що, якщо він владу не втратить? Більше того — зміцнить її? Тоді Європейському Союзу доведеться відповідати на питання, яке він уже проходив у відносинах з Росією: чому реагувати починають лише після кризи, а не тоді, коли її ще можна було зупинити".

Скріншот допису Андрющенко про Угорщину

Політтехнолог, блогер, військовий та один із засновників партії "Демократична Сокира" Олександр Нойнець з гумором описав ситуацію, нагадавши про обіцянку Орбана силою здолати "нафтову блокаду". Він використав алюзію на відомий роман "Останній король Шотландії", де диктатор Іді Амін любив надавати собі довгі й абсурдні титули.

Скріншот допису Нойнеця про Угорщину

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко зазначив, що не здивується, якщо Орбан заявить, що гроші були для угорської опозиції.

Скріншот допису Чаленка про Угорщину

Журналіст та волонтер InformNapalm Андрій Лучков ставить питання: "Заручники інкасатори, та ще й з грошима — це тероризм чи кримінал?". Він також припускає, що Орбан висуватиме абсурдні версії щодо наповнення інкасаторських автомобілів.

Скріншот допису Лучкова про Угорщину

Більш детально на ситуації зупинився український політик та журналіст, народний депутат України кількох скликань Володимир Ар'єв. Він схарактеризував спілкування між Орбаном та українським президентом Володимиром Зеленським як "міжнародні змагання в неадекватності". Він наголошує — натяки Зеленського на "введення військ в країну-член ЄС і НАТО" не покращать стосунки з Угорщиною та опозицією зокрема. Водночас Орбан влаштував "гоп-стоп" офіційному перевезенню цінностей.

"Брюссель має відреагувати на цей розбій, бо така поведінка одного з членів шкодить Європейському Союзу. Я не знаю до чого вони дійдуть в цьому протистоянні. Орбан використовує напругу в своїх цілях перед виборами, які він наразі програє. І у відповідь на провокації треба проявляти мудрість, а не рефлексувати на примітивному рівні ліги сміху. Словесна агресія збоку України лише допомагає Орбану, а не навпаки.

Я точно не хочу щоб в цій сварці між Зеленським і Орбаном перемогла "Дружба". На нафтопроводі і російський нафті заробляють обидва. А от нам зараз треба показати спокійну силу, а не нову істерику чіхуахуа. Щоб після втрати Орбаном влади ми могли будувати нормальні відносини з новим угорським урядом, без неприємних присмаків", — пише Ар'єв.

Скріншот допису Ар'єва про Угорщину

Український політик, блогер та колишній народний депутат Віталій Чепинога вбачає в ситуації з викраденням інкасаторів московський слід. Він припускає, що в Угорщині намагаються створити "українську загрозу".

"Скандал з українськими інкасаторами в Угорщині — типовий російський технологічний сценарій під вибори. Я майже переконаний, що цей план було запропоновано Москвою. Саме вони полюбляють таку "радикалізацію" кампанії в критичній фазі. Завдання: створити актуальну "українську загрозу" і "визволителя", який від тої порятує. Однак, є сподівання, що це таки не спрацює. Бо Угорщина — це все ж Європа", — резюмує він.

Скріншот допису Чепиноги про Угорщину

Що відомо про викрадення інкасаторів в Угорщині

Інцидент стався у четвер, 5 березня, під час планового рейсу. Два інкасаторські броньовики "Ощадбанку" перевозили цінності з австрійського Raiffeisen Bank International до України. У машинах було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Затримано 7 співробітників банку. Їхнє точне місцеперебування та стан здоров'я досі невідомі, зв'язок із ними відсутній. ЗМІ вдалось з'ясувати, що автомобілі приховали на території Антитерористичного центру Угорщини (TEK) у Будапешті.

Раніше "Телеграф" розповідав про непрості стосунки Орбана з Україною. Він є одним із найбільших прихильників Росії в Європі.