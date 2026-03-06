Везли мільйони доларів готівкою. В Угорщині здивували причиною затримання інкасаторів "Ощадбанку"

За цим фактом вже було порушено кримінальну справу

Влада Угорщини затримала сімох співробітників інкасаторської бригади та два броньовані автомобілі. Національне податково-митне управління країни порушило кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей.

Що потрібно знати:

На транспортних засобах перевозилися золото та валюта

Організацією перевезення нібито займався колишній генерал української секретної служби

Українську консульську службу було поінформовано про затримання

За даними Telex, інцидент стався на автозаправній станції на трасі М5. Затримані — громадяни України, серед яких був колишній генерал української секретної служби. Вони пересувалися двома транспортними засобами, які перевозили:

40 мільйонів доларів США,

35 мільйонів євро,

9 кілограмів золота з Австрії до України.

Згідно із заявою, лише за цей рік через територію Угорщини в Україну нібито було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.

У матеріалі зазначено, що розслідування проводиться відповідно до Кримінально-процесуального кодексу за сприяння Центру боротьби з тероризмом. Як зазначається, про початок процедури негайно повідомили українську консульську службу, проте зворотнього зв’язку нібито немає.

Також видання пише, що за організацію перевезення відповідав колишній генерал української таємної служби.

Передісторія

5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі їх інкасаторської служби та сімох співробітників бригади інкасації. Це сталося в ході регулярного перевезення валюти та банківських металів між "Райффазен банк" Австрія та "Ощадбанк" Україна.

Джерело "Європейської правди"повідомило, що Угорщина сховала викрадені інкасаторські машини "Ощадрбанку" на закритій території свого Антитерористичного центру. Це силова структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ.

Автомобіль інкасації "Ощадбанку"

Про затримання заявили у пресслужбі "Ощадбанку". Там уточнили, що у затриманих автомобілях було 40 млн. доларів США, 35 млн. євро та 9 кг золота. За даними GPS-сигналів, викрадені авто знаходилися в центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні відреагували на захоплення інкасаторів в Угорщині.