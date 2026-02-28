"Це вже Третя світова чи ні?" Україні наклепали смішних мемів про війну на Близькому Сході

Згадали не тільки Януковича та Міндіча

На тлі загострення ситуації між країнами на Близькому Сході українці створили чимало дотепних мемів. Переважна більшість — це жарти про Третю світову.

"Телеграф" зібрав найкращі меми. Зауважимо, що окрім загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем, нещодавно Афганістан та Пакистан поновили бої на прикордонних ділянках.

Саме на тлі цього українці жартують, що прийшла не весна, а Третя світова війна. Сюди ж додали й віслюка зі "Шрека" з його нетерплячими питаннями.

Мем про війну Ірану та Ізраїля

Окремою темою для мемів стала інформація, що верховного лідера Ірану Аятолла Хаменеї нібито було вбито. Як відомо, Іран один з партнерів та союзників Росії, саме тому люди згадали президента-втікача Віктора Януковича.

Мем про війну Ірану та Ізраїля

Мем про війну Ірану та Ізраїля і Януковича

Жартували й про те, що чимало росіян з початку повномасштабного вторгнення переїхали в Дубаї, ОАЕ, але й тут їх застала війна. Адже Іран 28 лютого завдав ударів по військових баз США, які знаходились на сусідніх територіях.

Мем про війну Ірану та Ізраїля і росіян

Згадували у мемах й українського бізнесмена Тимура Міндіча, який зараз змінив зовнішність так, що його майже неможливо впізнати. До слова, реакція більшості українців на початок ще однією війни у світі, теж стала мемом.

Мем про війну Ірану та Ізраїля і Міндіча

Мем про війну Ірану та Ізраїля і Міндіча

Мем про війну Ірану та Ізраїля (Світ: о ні, Третя світова війна Українці: ...)

Одним з найсмішніших жартів серед мемів українців став пес Патрон, а точніше новий пес Шайтан. Про нього вже й написали відповідну пісеньку: Хто боронить весь Іран? Пес Шайтан, пес Шайтан.

Мем про війну Ірану та Ізраїля та пса Патрона

