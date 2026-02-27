"Європейський криголам": Трамп симпатизує Орбану не просто так

Кулеба розповів, чому для США важливі вибори в Угорщині

Комунікація прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента США Дональда Трампа обумовлена багатьма факторами. Лідер Білого дому прагне перезавантажити Європи і вірить, що без Будапешта не обійтись.

Що треба знати:

Трампу треба, щоб на виборах переміг Орбан

У Білому домі не всі поділяють думку президента США

Про це розповів ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, помилково думати, що після приходу до влади Трампа Орбан почав собі багато дозволяти.

"Він себе так поводив і до повернення Трампа в Білий дім. А сьогодні Трамп мріє про перезавантаження Європи. І Орбан — це криголам", — каже Кулеба.

Він додає, що фактично прем'єр Угорщини — це європейський Трамп на мінімалках. При цьому президент США розуміє, що в Білому домі не всі поділяють його думку щодо Будапешта.

"Але вони в Вашингтоні розуміють одну просту річ: якщо Орбан не виграє вибори, то Фіцо (прем'єр Словаччини — ред.) сам здується. Бабіш (експрем'єр — ред.) там взагалі в Чехії сидітиме мовчки", — каже ексміністр.

За його словами, для США важливі вибори в Угорщині, щоб створи передумови для "наступу" у Франції, в Німеччині, в Британії. Головна мета — це приведення до влади типажів на кшталт Орбана, тих з ким Трамп може домовитись.

Саме тому, на думку Кулеби, президент США зараз і підтримує прем'єра Угорщини. Йому не потрібна ця стратегічна та тактична поразка. Орбан же своєю чергою цим користується, але йому потрібні лише гроші та влада.

