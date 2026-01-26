Морози відступили, але радіти зарано: на Україну суне підступне арктичне вторгнення

Синоптик попередив про небезпечні погодні явища

Ще не встигли повністю відступити морози, які більше 10 діб організовував нам потужний сибірський антициклон, як вже знову синоптики повідомляють про чергове арктичне вторгнення.

Чи є підстави для занепокоєння і чи дійсно "холодна заморозка" повернеться — розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

В атмосфері нашого регіону вже домінують атлантичні процеси, які відтісняють арктичний холод на схід від нас. Але це процес не такий швидкий, як хотілося б.

27-30 січня циклонічні вихори з атмосферним фронтами значно ускладнять погоду. На Черкащині прогнозується комплекс небезпечних явищ: сніг з переходом дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Ми ще не перезимували. Найскладніший у погодному відношенні сезон триває, Віталій Постригань.

"Вчора вдень в деяких європейських країнах фіксувався крижаний дощ, а вже у другій половині дня 26 січня його зафіксували в Україні. Він небезпечний тим, що утворює на дорогах і тротуарах суцільні ковзанки. Простими словами — біля землі зараз ще знаходиться важке морозне повітря, а на висоті 1-1,5 км заходить більш тепле і вологе повітря. Тому краплі дощу, які падатимуть скрізь цей холодний шар повітря, утворюватимуть льодяні кульки з водою всередині. А потрапляючи на мерзлий ґрунт та переохолоджені предмети ця вода одразу замерзатиме", — каже Віталій Постригань.

Погода в Україні 27 січня

Тому найближча перспектива – відчутне підвищення температури повітря, щоденні опади у різних фазах та слизота. Подекуди туман ускладнюватиме рух транспорту та "з’їдатиме" сніговий покрив.

Із актуального — за останніми оновленими даними Європейського центру середньострокових прогнозів наприкінці січня, моделює зародження та переміщення у наші широти активних південних циклонів. Адже умови для циклогенезу цьому сприятимуть. Ці вихори, зазвичай, суттєво ускладнюють погоду.

За попередніми оцінками, вже 30 січня розпочнеться черговий період похолодання. Можна розраховувати на помірні морози.

Карта синоптичних процесів в Євразії

