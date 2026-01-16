Мороз ударить ще сильніше? Які прикмети передвіщають хуртовини, бурани та холоднечу

Яка погода буде завтра, допоможуть дізнатися про старовинні народні прикмети. Домашні тварини чи небесні явища може бути вірними ознаками майбутніх морозів.

Суперечливі повідомлення синоптиків змушують людей дедалі частіше згадувати старовинні народні прикмети про погоду. Адже про майбутні морози можуть попередити і свійські тварини, і погодні явища, і птахи на вулиці.

Прикмети наступного морозу:

Собака і кішка згортаються клубком, ховають носа в шерсті . Загострене чуття, властиве домашнім улюбленцям, дозволяє наперед розуміти, яка погода буде завтра.

. Загострене чуття, властиве домашнім улюбленцям, дозволяє наперед розуміти, яка погода буде завтра. Птахи поводяться по-різному: горобці ховаються в хмизах або шукають інший захист; синиці видають жалібний писк, а ворони та галки воліють перебувати на верхівках дерев.

Яскраві, просто сліпучі зірки на небі — до сильної холоду.

на небі — до сильної холоду. Дим стоїть стовпом , строго вертикально — це теж до різкого та великого похолодання.

, строго вертикально — це теж до різкого та великого похолодання. Якщо навколо Місяця побачите якийсь ореол, на кшталт кільця — це до сильної хуртовини, бурану та похолодання.

Варто додати, що багато снігу за старими прикметами завжди віщувало багатий цьогорічний урожай . Загалом, все на краще.

А якщо кіт в’є гніздо на дереві — це до чого?

