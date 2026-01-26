З Росії в Україну знову йдуть морози: на скільки похолоднішає і чому може бути ще гірше

Потепління протримається лише кілька днів

Після кількох днів потепління українці мають готуватися до повернення суворої зимової погоди. Вже наприкінці січня температура знову почне стрімко падати.

Про це "Телеграфу" повідомила Леся Пасічник, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології. За її словами, найближчими днями погода дещо покращиться.

"В найближчі дні ми очікуємо підвищення температури. Вночі прогнозуємо від 4-5° морозу до нуля, а денна температура буде коливатися від 1-2° морозу до 3° тепла", — розповіла синоптикиня.

Леся Пасічник зазначила, що потепління триватиме до 30 січня. Водночас воно супроводжуватиметься невеликими опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, можлива слабка ожеледь і подекуди ожеледиця. У ранкові та нічні години можливі тумани.

Та згодом через надходження арктичного повітря на територію України погода різко зміниться. "Вже 30-го січня ми прогнозуємо впродовж доби 4-9 градусів морозу.

Втім, в прогнозі Укргідрометцентру на 30 лютого поки що називають найнижчу температуру -8. Такі морози спостерігатимуться на північному заході України.

Погода в Україні 30 січня

31-го — 8-13 морозу, а на початку лютого температура знизиться вночі до 11-16 градусів морозу, денна буде коливатися в межах 6-11 градусів нижче нуля", — повідомила фахівчиня.

В останні дні січня очікуються невеликі, подекуди помірні опади у вигляді снігу, можливі слабкі хуртовини. На дорогах знову буде слизько. Синоптикиня пояснила, що найближчі три дні погода буде зумовлена переміщенням фронтів з південного заходу, які принесуть відносне тепло.

Погода в Україні 31 лютого.

На початку лютого опади припиняться, можливі прояснення вночі. Саме це спричинить більш значне похолодання.

З 30-го вітер змінить напрям на північно-східний, що сприятиме переміщенню холодного арктичного повітря з території Росії, Леся Пасічник.

Вона також нагадала, що в лютому в Україні можуть спостерігатися морози до 30 градусів. Наприклад, у 1963 році 28 лютого був зафіксований рекордний мороз — 32 градуси.

