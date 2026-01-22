Потепління принесе сніг та льодяний дощ? Як зміниться погода у Харкові найближчими днями

Харків’ян скоро порадує потепління

До кінця тижня по всій Україні покращаться погодні умови. Морози спадуть і в Харкові, проте потепління може затьмарити крижаний дощ та мокрий сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, у п’ятницю, 23 січня, у місті буде хмарна погода з невеликим снігом. Вночі морози очікуються в діапазоні -11...-13 градусів, а вдень температура повітря становитиме -8...-6 градусів.

Погода в Харкові на 23 січня

У суботу та неділю, 24-25 січня, суттєвих змін у погоді не буде. Вночі та вдень у Харкові буде невеликий сніг.

Погода в Харкові на 25 січня

З понеділка, 26 січня, морози ослабнуть. Вночі стовпчики термометра покажуть -8...-10 градусів, а вдень температура повітря становитиме -4...-2 градуси. Опади у вигляді снігу продовжуватимуться протягом дня.

Погода в Харкові на 26 січня

У вівторок, 27 січня, у Харкові вдень потеплішає до 0...-2 градусів, а вночі температура становитиме -2...-4 градуси.

Погода в Харкові на 27 січня

За даними Ventusky, найсніжнішими днями у Харкові будуть субота, 24 січня, а також понеділок, 26 січня. Опади триватимуть і на початку лютого.

Сніг у Харкові, прогноз

На сайті Weather схожий прогноз. Потепління до Харкова прийде з вівторка, 26 січня, коли мороз спаде до -1 градуса, але цього дня у місті прогнозують крижаний дощ. З середи, 28 січня, температура вдень підніметься до +2 градусів, переважатиме хмарна погода.

Коли у Харкові потеплішає, прогноз

Крім того, 29 і 31 січня синоптики прогнозують зливи, які перейдуть у снігово-крижану мряку.

"Телеграф" писав раніше, що у Дніпрі очікується різка зміна погоди. За кілька днів там буде -12 до +8 градусів.