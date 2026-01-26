Морозы отступили, но радоваться рано: на Украину идет коварное арктическое вторжение

Синоптик предупредил об опасных погодных явлениях

Еще не успели полностью отступить морозы, которые более 10 суток организовывал нам мощный сибирский антициклон, как уже снова синоптики сообщают об очередном арктическом вторжении.

Есть ли основания для беспокойства и действительно ли "холодная заморозка" вернется — рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

В атмосфере нашего региона уже доминируют атлантические процессы, оттесняющие арктический холод к востоку от нас. Но этот процесс не так быстр, как хотелось бы.

27-30 января циклонические вихри с атмосферными фронтами значительно усложнят погоду. В Черкасской области прогнозируется комплекс опасных явлений: снег с переходом дождь, ледяной дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица.

Мы еще не перезимовали. Самый сложный в погодном отношении сезон продолжается, Виталий Постригань.

"Вчера днем в некоторых европейских странах фиксировался ледяной дождь, а уже во второй половине дня 26 января его зафиксировали в Украине. Он опасен тем, что образует на дорогах и тротуарах сплошные катки. Простыми словами — у земли сейчас еще находится тяжелый морозный воздух, а на высоте 1-1,5 км. будут спадать везде этот холодный слой воздуха, будут образовывать ледяные шарики с водой внутри.

Погода в Украине 27 января

Поэтому ближайшая перспектива – ощутимое повышение температуры воздуха, ежедневные осадки в разных фазах и слизистая. Кое-где туман будет усложнять движение транспорта и "съедать" снежный покров.

Из актуального – по последним обновленным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов в конце января, моделирует зарождение и перемещение в наши широты активных южных циклонов. Ведь условия для циклогенеза будут этому способствовать. Эти вихри, как правило, существенно усложняют погоду.

По предварительным оценкам уже 30 января начнется очередной период похолодания. Можно рассчитывать на умеренные морозы.

Карта синоптических процессов в Евразии

