Майже місяць опадів: неприємний прогноз погоди для Львова
Разом з опадами у місто завітає потепління
У Львові найближчими тижнями очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують, що опади у місті очікуються майже щодня і можуть тривати до кінця лютого.
За даними синоптичного ресурсу "Мeteo", у місті також передбачаються температурні гойдалки. Детальніш про це написав "Телеграф".
Затяжні опади до кінця лютого: якої погоди чекати львів’янам
Починаючи з кінця січня, опади прогнозуються практично щодня або з короткими перервами. Протягом 23-31 січня переважатиме сніг та дощ, з нічними морозами до -5 °C та денними температурами поблизу нуля.
На початку лютого температура у Львові поступово підвищиться. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +7 °C, вночі іноді прогнозуються морози — до -2 градусів. Опади йтимуть майже щодня, переважно буде невеликий дощ.
З 11 по 16 лютого прогнозується ще тепліша погода. Денна температура складатиме 0…+10 градусів, а вночі — -2…5 °C. Дощі зі снігом зберігатимуться.
Упродовж 17-18 лютого трошки похолодає, вночі будуть заморозки, але з 19 лютого температура знову поповзе вгору. Опади не покинуть місто і в ці дні.
