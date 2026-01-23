Сильні морози повертаются: коли харків'янам знову готуватись до -22 градусів

Лютий ще покаже свій зимовий характер

У Харкові майже увесь січень пройшов зі сильними морозами. В останній тиждень місяця прогнозується відчутне потепління, однак воно ненадовго. Перша половина лютого підготувала містянам "подарунок" у вигляді -22 градусів.

Детальніше про прогноз погоди написав "Телеграф". Дані взяли зі синоптичного ресурсу "Погода 33".

Коли лютневий холод вдарить найсильніше у Харкові

Упродовж 2-5 лютого у місті передбачається сильна хмарність, але без опадів. Вночі повітря охолоне до -2…0 градусів, а вдень 0…+1 градусів. Але вже 6 січня у місто увірвуться відчутно нижчі морози — -9 градусів вночі та -7 — вдень.

Період найбільш інтенсивного холоду прогнозується з 7 по 15 лютого. У цей час нічні температури в Харкові можуть знижуватися до -22…-8 °C, а удень показники утримуватимуться біля -14…-5 градусів. Опади очікуються лише 15 лютого, переважно у вигляді снігу.

Водночас зауважимо, що з 12 по 14 лютого у місті буде невеликий спад морозів, але ненадовго.

Погода у Харкові дло 15 лютого. Фото: Погода 33

