Потепління відкладається? Антициклон не пускає тепло у столицю і продовжує морозити киян

Східний вітер посилить відчуття морозу в столиці

Київ продовжує жити в режимі справжньої зими з морозом і снігом. Антициклон, який зависав над столицею, впевнено тримає позиції та не дає потеплішати.

Вітер посилює відчуття холоду, а на дорогах водіям треба бути обережними через ожеледицю. Про це попереджають синоптики.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 23 січня буде хмарно з невеликим снігом. Вітер східного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду додасть дискомфорту.

Синоптикиня Наталія Діденко каже, що антициклон ніяк не хоче поступитися місцем м'якішим повітряним масам з Атлантики та Середземномор'я. Температура у столиці вдень становитиме від 5 до 7 градусів морозу. Вночі буде ще холодніше – стовпчик термометра опуститься до 7-9 градусів нижче нуля.

Антициклон, за прогнозами метеорологів, протримається над регіоном ще кілька днів. Проте вже з понеділка, 26 січня, до Києва має прийти потепління.

Повернеться типова європейська зима — волога, вітряна, але тепліша, прогнозує Діденко.

Прогноз погоди в Києві на найближчий тиждень, meteo.ua

В Київській області, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні очікується невеликий сніг. на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах 4-7° морозу.

Поки що столиця залишається в обіймах морозу. Киянам знадобляться теплі речі, обережність на дорогах і трохи терпіння до приходу атлантичного тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зміниться погода у Києві до кінця тижня. У столиці розпочнеться поступове потепління.