Україну накриє хвиля теплого повітря з Туреччини: де і коли дуже різко потеплішає (карта)

Подекуди морози до -10 градусів продовжать триматися

Уже з 24 січня в Україну прийде потепління, щоправда, не до всіх регіонів. Адже плюсову температур прогнозують на півдні та заході країни.

Про це синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" у матеріалі "Кінець морозів близько: коли в Україну прийде потепління, синоптик назвав дати".

За його словами, з 24-25 січня в Україні поступово спадатиме сильний мороз. Адже очікується надходження теплого повітря з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні.

Синоптик додає, що 24 і 25 січня — на півночі та північному сході вночі очікується до -13 … -19 °C. В решті регіонів стане тепліше на 7–12 градусів.

Відповідні дані публікує й Укргідрометцентр. За прогнозами якого, у суботу, 24 січня, вдень на півдні та заході України стовпчик термометра підніметься до +1 градуса. Однак в решті регіонів збережуться морози, які подекуди сягатимуть -10 градусів вдень та -13 градусів вночі.

Погода в Україні 24 січня. Дані: Укргідрометцентр

У неділю, 25 січня, потепління стане поширюватись й на інші регіони. Так, на заході та півночі буде до +3 градусів, а в центральних областях — до -1 градуса. На півночі та сході морози до -13 градусів триматимуться.

Погода в Україні 25 січня. Дані: Укргідрометцентр

За даними Ventusky, 26 січня на півдні температура повітря відчуватиметься як +6 градусів, зокрема в Одеській області. В західних регіонах буде не так тепло — до +3 градусів.

Температура в Україні 26 січня. Дані: Ventusky

