Из России снова идут морозы: на сколько похолодает и почему может быть еще хуже

Потепление продержится всего несколько дней

После нескольких дней потепления украинцы должны готовиться к возвращению суровой зимней погоды. Уже в конце января температура снова начнет стремительно падать.

Об этом "Телеграфу" сообщила Леся Пасечник, синоптик первой категории Волынского областного центра по гидрометеорологии. По ее словам, в ближайшие дни погода несколько улучшится.

"В ближайшие дни мы ожидаем повышения температуры. Ночью прогнозируем от 4-5° мороза до нуля, а дневная температура будет колебаться от 1-2° мороза до 3° тепла", — рассказала синоптик.

Леся Пасечник отметила, что потепление будет продолжаться до 30 января. В то же время оно будет сопровождаться небольшими осадками в виде дождя с мокрым снегом, возможен слабый гололед и местами гололедица. В утренние и ночные часы возможны туманы.

Впоследствии из-за поступления арктического воздуха на территорию Украины погода резко изменится. "Уже 30 января мы прогнозируем в течение суток 4-9 градусов мороза", — сказала она.

Впрочем, в прогнозе Укргидрометцентра на 30 февраля пока называют самую низкую температуру -8. Такие морозы будут наблюдаться на северо-западе Украины.

Погода в Украине 30 января

31-го — 8-13 мороза, а в начале февраля температура снизится ночью до 11-16 градусов мороза, дневная будет колебаться в пределах 6-11 градусов ниже нуля", — сообщила специалист.

В последние дни января ожидаются небольшие, иногда умеренные осадки в виде снега, возможны слабые вьюги. На дорогах снова будет скользко. Синоптик объяснила, что в ближайшие три дня погода будет обусловлена перемещением фронтов с юго-запада, которые принесут относительное тепло.

Погода в Украине 31 февраля.

В начале февраля осадки прекратятся, возможны прояснения ночью. Именно это приведет к более значительному похолоданию.

С 30-го ветер сменит направление на северо-восточное, что будет способствовать перемещению холодного арктического воздуха с территории России. Леся Пасечник.

Она также напомнила, что в феврале на Украине могут наблюдаться морозы до 30 градусов. Например, в 1963 году 28 февраля был зафиксирован рекордный мороз – 32 градуса.

