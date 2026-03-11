"Біжіть у "Metro": у гіпермаркеті грандіозні знижки на популярні продукти, але є умова

Пропозиція діє до кінця березня

У мережі гуртових магазинів Metro великі знижки на популярний товар. Вони перевищують 50%.

Про це повідомляють покупці у соцмережах. За словами клієнтів, зараз у всіх магазинах мережі локшину, рамен, удон і собу власного бренду продають за неймовірно низькою ціною — 9,90 гривні за упаковку замість 50-60 гривень (знижка понад 80%).

Важлива умова акції: при покупці від 2 упаковок.

"Як кажуть, не йдіть, а біжіть у "Метро". Спочатку подумали, що помилка", — пише авторка поста.

Знижки на локшину в метро

Соба по акції. Фото: s_votus

Автор додає, що представники торгівельної мережі розповіли, що акція на ці товари діятиме до кінця березня.

Терміни акції

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

