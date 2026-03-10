Де купити найдешевше борошно до Великодня: ціни в супермаркетах

Борошно є основним інгрідієнтом для пасок

Напередодні Великодня українці активно готуються до випікання пасок, тож попит на борошно традиційно буде зростати. Щоб заощадити, варто частіше порівнювати ціни у різних супермаркетах.

Станом на зараз у магазинах можна знайти кілька бюджетних варіантів пшеничного борошна, які підійдуть для домашньої випічки. Ціни порівняли в "GoToShop".

Найнижчі ціни пропонують такі мережі супермаркетів:

Борошно пекарське — 18,30 грн (у Екомаркет );

(у ); Борошно "Сто пудів" ячмінне цільнозернове 500 г — 18,49 грн зі знижкою 20% (у Novus );

зі знижкою 20% (у ); Борошно пшеничне "Marka Promo" 1 кг — 19,39 грн (у Novus );

(у ); Борошно "Розумний вибір" пшеничне 1 кг — 19,40 грн (у АТБ )

(у ) Борошно пшеничне класичне 1 кг — 19,40 грн (у Ашан )

(у ) Борошно "Вигода" пшеничне вищого ґатунку 1 кг — 20,40 грн (у VARUS)

Ціни на борошно в українських магазинах. Фото: GoToShop

Тож, найбюджетніші варіанти зараз коштують від 18,30 до 20,40 гривень за кілограм, тому українці можуть придбати борошно для святкової випічки за доступною ціною. Водночас варто звертати увагу не лише на вартість, а й на сорт борошна — для пасок найчастіше використовують пшеничне борошно вищого ґатунку, яке забезпечує м’яку та пухку структуру тіста.

