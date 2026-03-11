В "АТБ" впали ціни на популярні товари: що зараз можна купити з великою знижкою

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців

В українських супермаркетах регулярно з’являються акційні пропозиції, під час яких товари можна купити дешевше. Часто знижки влаштовує, наприклад, мережа "АТБ".

Телеграф "розповідає про 10 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за зниженими цінами до 18 березня 2026 року (включно).

Кава 280 г Jacobs Monarch розчинна сублімована — 399 гривень замість 681 (знижка 41%);

Підгузки 26 шт Huggies Extra Care — 217 гривень замість 306 (знижка 29%);

Ковбаса М’ясна лава/Своя лінія Золотиста — 333 гривень замість 561 (знижка 40%);

Пресерви 250г Norven Оселедець філе в олії — 73 гривні замість 111 (знижка 33%);

Засіб миючий для посуду 450 мл Fairy Pure&clean — 48 гривень замість 95 (знижка 48%);

Шоколад 80г Рошен пористий молочний — 34 гривні замість 63 (знижки 45%);

Пельмені 0,9 кг Левада З яловичиною та свининою – 117 гривень замість 214 (знижка 45%);

Консерви 160 г Riga Gold Шпроти в оливковій олії — 64 гривні замість 100 (знижка 35%);

Паста зубна 50 мл Colgate дитяча зі смаком жувальної гумки — 34 гривні замість 56 (знижки 38%);

Вафлі 190 г Своя Лінія Артек-клас! — 29 гривень замість 42 (знижка 30%).

Скидки в АТБ

Чому продукти продають із знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

