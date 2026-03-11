В "АТБ" впали ціни на популярні товари: що зараз можна купити з великою знижкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців
В українських супермаркетах регулярно з’являються акційні пропозиції, під час яких товари можна купити дешевше. Часто знижки влаштовує, наприклад, мережа "АТБ".
Телеграф "розповідає про 10 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за зниженими цінами до 18 березня 2026 року (включно).
- Кава 280 г Jacobs Monarch розчинна сублімована — 399 гривень замість 681 (знижка 41%);
- Підгузки 26 шт Huggies Extra Care — 217 гривень замість 306 (знижка 29%);
- Ковбаса М’ясна лава/Своя лінія Золотиста — 333 гривень замість 561 (знижка 40%);
- Пресерви 250г Norven Оселедець філе в олії — 73 гривні замість 111 (знижка 33%);
- Засіб миючий для посуду 450 мл Fairy Pure&clean — 48 гривень замість 95 (знижка 48%);
- Шоколад 80г Рошен пористий молочний — 34 гривні замість 63 (знижки 45%);
- Пельмені 0,9 кг Левада З яловичиною та свининою – 117 гривень замість 214 (знижка 45%);
- Консерви 160 г Riga Gold Шпроти в оливковій олії — 64 гривні замість 100 (знижка 35%);
- Паста зубна 50 мл Colgate дитяча зі смаком жувальної гумки — 34 гривні замість 56 (знижки 38%);
- Вафлі 190 г Своя Лінія Артек-клас! — 29 гривень замість 42 (знижка 30%).
Чому продукти продають із знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, де купити найдешевше борошно до Великодня.