Була однією з найвпливовіших жінок України. Де зараз колишня "права рука" Януковича Ганна Гарман

2022 року вона з’явилася на похороні Леоніда Кравчука

Колишня соратниця президента Віктора Януковича вважалася однією з найвпливовіших жінок в Україні. Зараз Ганна Герман не у політиці, при цьому багато українців пам’ятають її неоднозначну репутацію. "Телеграф" розповідає про неї детальніше.

Що потрібно знати:

Ганна Герман пройшла шлях від журналістки до радника Януковича

2014 року вона завершила політичну кар’єру

В останні роки Герман помічали на похороні Кравчука і в іспанському місті

Від журналістики до Януковича

Ганна Герман народилася 24 квітня 1959 року у селі Колодуби Львівської області. Здобула освіту на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Професійний шлях розпочала у районній газеті "Ленінська зоря", де працювала кореспондентом. Входила до правління Спілки журналістів СРСР. У 2002-2004 роках очолювала українське бюро "Радіо Свобода".

Ганна Герман у молодості

Її політична кар’єра розпочалася з посади речника прем’єр-міністра України. Через рік вона стала радником лідера Партії регіонів Януковича, а потім була обрана народним депутатом України V скликання. Пізніше обіймала посаду заступника глави Адміністрації президента, а у січні 2013 року знову отримала призначення радником Януковича.

25 жовтня 2014 року Герман оголосила про завершення політичної діяльності. У публічних виступах вона послідовно просувала ідеї "російського світу".

Життя після політики

Після виходу з політики Герман зайнялася літературною діяльністю та випустила книгу "Дівчинка і косміти". У 2016 році, за даними проєкту "Факти", вона увійшла до рейтингу найсильніших ораторів періоду незалежності України поряд із В’ячеславом Чорноволом та Ліною Костенко. Також видання "Фокус" у 2010 році включило її до списку найвпливовіших жінок України, де вона посіла друге місце.

Втрата синів

Колишній регіонал пережила смерть двох синів. Молодший Роман загинув у 17 років в автокатастрофі дорогою з Одеси — автомобіль вибухнув, і хлопець помер на місці. У 2015 році не стало і старшого сина Миколи: відчувши різкий головний біль, він самостійно вирушив до лікарні, однак дорогою його стан погіршився, і він помер від інфаркту.

Роман Герман

Микола Герман

Де зараз Ганна Герман

У травні 2022 року Герман помітили на похороні Леоніда Кравчука — це стало несподіванкою, оскільки після 2014 року вона практично не з’являлася у публічному просторі.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Фото: tabloid, Ельдар Сарахман

У квітні 2023 року в Telegram-каналі Сергія Стерненка було опубліковано фото Ганни Герман в іспанському місті Бенідорм. Проте невідомо, чи проживає вона там постійно.

