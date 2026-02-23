Свіже фото Ющенка нагадало українцям мем про Людмилу Янукович та апельсини: у чому його суть

У мережі жартують про "наколоті апельсинки" і Ющенка

Людмила Янукович — колишня дружина президента Віктора Януковича. Під час Помаранчевої революції в Україні вона виступала на антимайданівському мітингу в Донецьку і зганьбилася своїм спітчем про "наколоті апельсини". Користувачі мережі згадали про це на тлі нового фото із Віктором Ющенком.

У соцмережі Threads користувачка lyudmila_arkharova опублікувала фото з Ющенком, якого днями зустріла на Столичному ринку. За словами жінки, він купував мандарини, був без охорони та метушні навколо, як звичайна людина.

Віктор Ющенко на Столичному ринку. Фото: Threads, lyudmila_arkharova

Цей знімок з експрезидентом, який купує чи то мандарини, чи то апельсини, поширили в соцмережі інші користувачі з відсилкою до мему про "наколоті апельсини" Людмили Янукович.

Користувач seriksarkisian опублікував фото Віктора Ющенка біля ятки з фруктами та жартівливо написав:

І гори аранжєвих апєльсін, і хачу вам сказать шо еті апєльсінкі нє простиє а наколотиє! Віктор Андрійович, тепер ми знаємо правду seriksarkisian

Скріншот посту seriksarkisian

У коментарях відразу почали жартувати на цю тему і тонке відсилання автора посту до мему про Людмилу Янукович та "наколоті апельсини":

Срач скасовується!

У сенсі скасовується!?

Срача не буде.

Він туди по пів вулика запихав у кожну апельсинку, от чорт.

Ахахаха.

Нагадаємо, що Людмила Янукович стала мемом після спітчу на Донецькому антимайдані. Вона зі сцени заявила, що тільки-но повернулася з Києва, де на Євромайдані бачила "наколоті апельсинки".

Дорогі друзі, я з Києва, я можу сказати, що там робиться. Там просто помаранчевий шабаш! Значить, стоять валянки рядами… Все скрізь американське! І гори помаранчевих апельсинів. Це просто… Це жах! І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості, а наколоті говорила Людмила Янукович

Після цього відео з колишньою першої леді України стало вірусним і його розтягли на мем. Цей жарт про "наколоті апельсини" ще довго поширювався в соцмережах.

