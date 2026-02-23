Кар’єра, розкішні авто та раптова смерть: що відомо про синів Ганни Герман, які померли з різницею в шість років

Обидва сини екссоратниці Януковича поховані на Байковому кладовищі

Ганна Герман — українська політикиня, народна депутатка кількох скликань та колишня радниця президента Віктора Януковича, яка була однією з найвпливовіших жінок України. У неї було двоє синів, але обоє померли з різницею у 6 років. Молодший загинув у дорожньо-транспортній пригоді, а старший пішов із життя через раптову серцеву недостатність.

Що варто знати

Колишня соратниця Януковича пережила обох своїх синів, які пішли з життя з різницею у шість років за трагічних обставин

Старший син побудував кар'єру в політиці та обіймав посаду заступника міністра МНС, проте у 36-річному віці його життя раптово обірвав інфаркт

Молодший син політикині загинув у 16 років в автокатастрофі

Микола Коровіцин

Старший син Ганни Герман з’явився на світ у 1979 році на Львівщині. Вищу освіту здобув у Варшаві — навчався у Вищій школі торгівлі, де опанував спеціальність у сфері банківської справи та фінансів.

Микола Коровіцин. Фото з відкритих джерел

Протягом чотирьох років він офіційно працював помічником народного депутата України від "Партії регіонів" Тараса Чорновола. У 2010 році його призначили на посаду заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Ганна Герман з сином Миколою. Фото з відкритих джерел

Микола Коровіцин помер 17 вересня 2015 року. Йому було 36 років. Причиною став раптовий інфаркт. Як розповідала сама Ганна Герман, у той день син скаржився на різкий головний біль і збирався звернутися по медичну допомогу. Однак зробити цього не встиг — серце зупинилося ще до того, як приїхала бригада швидкої.

Ганна Герман з сином Миколою. Фото з відкритих джерел

У 2012-му році повідомлялося, що Микола Коровіцин користувався автомобілем Mercedes G500 2010 року випуску, яким підвозив матір. За інформацією "Української правди", цей позашляховик належав її колишньому раднику — Дмитру Сагачу. Йдеться про Mercedes G 500 2010 року виробництва. Тоді аналогічну модель того ж року можна було знайти за ціною близько 208 тисяч доларів.

Mercedes G 500 2010 року. Фото: pravda.com.ua

Роман Герман

Романові було 16 років. Він навчався в одній із київських шкіл і не мріяв про політичне майбутнє. Як повідомляла сама Герман, хлопець був скромним і неконфліктним. Його смерть стала для політикині важким ударом і вона називала цю втрату найважчим моментом свого життя.

Роман Герман. Фото з відкритих джерел

Роман Герман, народився у шлюбі з дипломатом Сергієм Германом. У червні 2009 року він загинув у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ–Одеса. За даними слідства, його автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою. Удар був настільки сильним, що чоловік загинув на місці.

Могили синів Ганни Герман

Обидва сини політикині спочивають на Байковому кладовищі в Києві. Могили виконані в одному стилі і з гранітного каменю коричневого кольору.

