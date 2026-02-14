Її знищила російська армія: де у Януковича була "таємна" дача та як вона виглядала (фото)

Угіддями президент заволодів незаконно

Експрезидент України Віктор Янукович, крім відомого Межигір’я, мав у Київській області ще одну "таємну" резиденцію. Захована серед лісу і під надійною охороною, вона ставала місцем неформальних зустрічей колишнього глави держави та його друзів-олігархів.

Що відомо:

Віктор Янукович володів мисливськими угіддями поблизу села Сухолуччя у Київській області

"Таємна" дача Януковича включала шикарний особняк, маленьку церкву, озеро і гавань для яхт

На початку повномасштабної війни маєток у Сухолуччі було знищено російськими обстрілами

Що відомо про дачу Януковича у Сухолуччі під Києвом

Віктор Янукович володів близько 30 гектарів лісу неподалік села Сухолуччя під Києвом. Ця територія мала особливий статус ще з часів СРСР: тоді її використовували як мисливську резиденцію, куди приїжджали відпочивати високопосадовці та партійна верхівка. У 2012 році угіддя перейшли під контроль товариства "Кедр", яке пов’язували з Януковичем, і місце перетворилося на його закриту та маловідому резиденцію.

Як виглядала дача Януковича у Сухолуччі, Фото: uatravel.net

За даними видання "Слідство.Інфо", у період свого президентства Янукович створив там елітний мисливський клуб для наближених бізнесменів та політиків. Серед гостей називали Андрія Клюєва, Леоніда Кравчука, Віктора Пінчука, Леоніда Кучму, Вадима Новинського та інших впливових осіб.

"Таємна" дача Януковича під Києвом, Фото: uatravel.net

Після втечі експрезидента резиденцію відкрили для відвідувачів. Комплекс виявився справжньою знахідкою для любителів природи та ландшафтної архітектури: на території розташовувалися великий особняк, невелика церква, сосновий ліс, озера, власна гавань для яхт та вихід до Київського моря. Згодом там почали проводити екскурсії, облаштували зону відпочинку, і кожен охочий отримав можливість побачити це мальовниче місце на власні очі.

Угіддя в Сухолуччі включали ліс, озеро, особняк, Фото: uatravel.net

Що сталося з дачею Януковича у Сухолуччі

Наприкінці лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, резиденція Віктора Януковича в Сухолуччі опинилася в епіцентрі бойових дій. Територія маєтку була фактично знищена. У будинок потрапив ворожий снаряд, будівлі зазнали серйозних руйнувань, а сам комплекс вигорів майже вщент.

Дачу Януковича знищили російські окупанти

За інформацією журналістів, на території колишньої резиденції загинули щонайменше двоє українських військових. Про те, що на території комплексу була стрілянина, свідчили численні гільзи, розкидані прямо на асфальті. Вогонь знищив не лише будови, а й частину лісових насаджень довкола. Однак згодом природа почала відновлюватися — на випаленій землі з’явилися молоді пагони.

Що залишилося від дачі Януковича після обстрілу, Фото: Слідство.Інфо

Територія резиденції стала місцем боїв

Пізніше історія Сухолуччя отримала продовження вже у суді. 20 січня 2026 року Вищий антикорупційний суд України заочно засудив Януковича до 15 років позбавлення волі. Йшлося про незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га на території Сухолуцької сільради Київської області. За даними слідства, орієнтовна вартість цих земель перевищує 22 мільйони гривень. Суд кваліфікував дії як присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем.

Зруйнована дача Януковича біля села Сухолуччя

"Телеграф" писав раніше, чи був у Віктора Януковича двійник. Що про це відомо?