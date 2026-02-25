Чому Кремль вигадав "ядерку" в Україні та не варто чекати прориву в перемовинах. Топ нових заяв Зеленського

За словами Зеленського, в Женеві зокрема обговорять наступний обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія знову почала безпідставно звинувачувати Україну у ядерних загрозах, долучився навіть глава РФ Володимир Путін. Зеленський також розповів про виробництво ракет "Фламінго" та хід переговорів.

Що треба знати:

Коли Росія не перемагає на полі бою, починає "шукати" в України ядерну зброю

Українські "Фламінго" долетіли до цілей на відстані 1400 кілометрів

Зеленський не має великих сподівань, що в результаті переговорів у Швейцарії будуть результати щодо територій

Про це Зеленський говорив в ході спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, який відвідав Україну. На пресконференції був присутній кореспондент "Телеграфа".

Чому Росія знову почала звинувачувати Україну у ядерних загрозах

Зазвичай, коли у Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В України немає ядерної зброї, на жаль, — сказав президент

Володимир Зеленський

Зеленський додав, що Росія знову вдалася до вигадок про ядерну зброю в Україні перед тристоронніми переговорами України, США та Росії. Це є своєрідним політичним тиском.

Про ракети "Фламінго"

Президента запитали про українські ракети "Фламінго" — чи вдалося покращити їх та вийти на виробництво у запланованих кількостях. Зеленський зазначив, що українські військові здійснили влучні ракетні атаки на відстань 1400 км.

Глава країни додав, що росіяни намагаються знищити виробництво "Фламінго", полюючи на нього. Через їхні атаки, каже Зеленський, довелося чекати реновації лінії виробництва. Кількість виробництва ракет буде нарощуватися, запевнив він. Це залежить від грошей та деяких компонентів.

В залежності від кількості у нас буде більше вдалих ударів. Я не буду казати якою кількістю били цей раз "Фламінго". Були збиття російською ППО і були чіткі влучання. Найголовніше, що всі ракети, які вийшли, долетіли до об'єктів. Я вважаю, що це найголовніший успіх. Тобто ми говоримо про високу якість, — наголосив президент

Про переговори щодо завершення війни

Зеленський нагадав, що секретар РНБО Рустем Умєров поїхав у Швейцарію для двосторонньої зустрічі з американською стороною. Має обговорюватися підготовка економічного документа, також триватиме робота над гарантіями безпеки та пакетом відновлення України.

Президент додав, що у Швейцарії сторони будуть обговорювати послідовність кроків, як завершити війну. За словами Зеленського, "американці хочуть закінчити цю війну якомога швидше".

Тривають обговорення, як контролювати дотримання припинення вогню, коли воно настане. Але головна проблема зараз не в цьому, сказав Зеленський.

Проблема з політичною волею зупинити цю війну і питання територій. Це складності, які в нас є. Нічого нового. Завтра (26 лютого, — ред.) вони спробують поспілкуватися, і, я думаю, вони будуть говорити в перші дні березня в тристоронньому порядку. Сподіваюсь, що ця зустріч буде. І, звичайно, обмін полонених. Ось де ми є. Але я не певен, що завтра в нас буде чіткий результат щодо землі, території. Тому що ці питання, на мою думку, мають вийти на рівень лідерів, — резюмував президент

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський заявив, що Росія та Україна перебувають на "початку кінця" бойових дій. Однак без твердих гарантій безпеки з боку Заходу Москва використає припинення вогню для відновлення своїх сил для чергового наступу.