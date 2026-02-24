Зеленський через чотири роки великої війни: як змінився президент і не лише зовні

Чотири роки війни відобразилися не лише на зовнішності президента

Володимир Зеленський — президент України, який прийшов до влади у 2019 році та почав правити у складні часи. Спочатку була пандемія коронавірусу, а потім почалася повномасштабна війна. Цього дня, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала велике вторгнення, і з того моменту змінилися не лише всі українці, а й глава держави.

Що варто знати:

Війна спричинила стрімке зовнішнє старіння президента та повну зміну його офіційного стилю на мілітарі

Зеленський трансформувався з легкого в спілкуванні політика у жорсткого та безкомпромісного головнокомандувача

Стиль управління став значно суворішим із нульовою терпимістю до помилок чи некомпетентності підлеглих

"Телеграф" розповідає, як змінився президент Зеленський за чотири роки повномасштабної війни. І які зміни торкнулися не лише його зовнішності.

Володимир Зеленський у 2026 році. Фото: Getty Images

Зовнішні зміни Зеленського

Якщо порівняти фотографії Зеленського за 2019, 2022 та 2026 роки, то можна побачити старіння у прискореному темпі. На посаду він прийшов 41-річним чоловіком, повним сил, енергії та життєрадісності.

Володимир Зеленський у 2019 році. Фото: Getty Images

Володимир Зеленський на зустрічі "нормандської четвірки" в грудні 2019 року. Фото: Getty Images

Однак за час війни він сильно змінився — побільшало сивини, погляд тепер важчий і більш втомлений, на обличчі з’явилася борода і зморшки, риси обличчя стали різкішими, "загрубілими".

Змінився стиль Зеленського. Він більше не носить костюми та краватки, а його гардероб тепер – це мілітарі-стайл (худі, фліски, футболки кольору хакі). Це стало міжнародним брендом президента України, яким він символізує, що країна залишається у стані війни.

Володимир Зеленський в 2026 році. Фото: Getty Images

Не лише зовнішні зміни

Змінився також "вайб" Зеленського. Якщо на початку президентства він був легким і жартівливим, то під час великої війни виявив себе як жорсткий, принциповий, безкомпромісний головнокомандувач. Він перестав соромитися різкої критики на адресу західних партнерів та міжнародних організацій.

Як пише видання Reuters, Зеленський став набагато менш терпимим до помилок і непідготовленості підлеглих. Він може різко перервати нараду та вигнати чиновника, якщо бачить відсутність компетенції.

Володимир Зеленський в квітні 2022 року. Фото: Getty Images

Володимир Зеленський зразка 2026 року – це людина, яка не просто "грає роль" президента, а повністю злилася з посадою в умовах великої війни та щоденних викликів. Його головні риси сьогодні – це витривалість, стійкість та безкомпромісність.

Володимир Зеленський у лютому 2026 року. Фото: Getty Images

