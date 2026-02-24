Нове фото Зеленських викликало питання про зріст президента: хто вище

На новому фото президентське подружжя позує разом

У вівторок, 24 лютого, четверта річниця початку повномасштабної війни Росії проти України. Цього дня до Києва приїхали європейські лідери, щоби продемонструвати підтримку українцям. Разом із президентом Зеленським та першою леді всі вони відвідали Софію Київську для спільної молитви.

Зустріч "коаліції охочих" у Києві. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

На свіжих фото із храму видно, що Володимир та Олена Зеленські стоять поряд. І в очі впадає різниця в їхньому зрості. Виглядає так, що перша леді на кілька сантиметрів вища за чоловіка.

Володимир та Олена Зеленські зі світовими лідерами вшанували пам’ять українських воїнів. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

За даними деяких джерел, Володимир Зеленський вищий за дружину. Його зріст становить 170-172 см. Точної інформації про зріст Олени Зеленської немає в офіційних джерелах, але його оцінюють приблизно в 165-168 см. Таким чином виходить, що президент трохи вищий за першу леді.

Володимир та Олена Зеленські на спільній молитві у Софії Київській. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

Однак на свіжих фото, де вони стоять поряд, можна помітити, що Зеленська на пару сантиметрів вища. Можливо, справа у ракурсі, з якого вони зняті. А може перша леді на високих підборах, тому виглядає вищою за чоловіка.

На фото видно, що Володимир та Олена Зеленські не однакового зросту. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

