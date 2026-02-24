Путін звинуватив Україну у тероризмі й згадав ядерну зброю: головні заяви

Путін доручив ФСБ посилити захист посадовців і підприємств ОПК, зокрема в окупованих регіонах України

Президент РФ Володимир Путін під час засідання колегії ФСБ у роковини повномасштабного вторгнення в Україну зробив ряд гучних заяв, зокрема звинувативши Україну в тероризмі. Російський лідер заявив, що "Росії не вдалося завдати стратегічної поразки на полі бою", тому, за його словами, противник робить ставку на "індивідуальний і масовий терор".

Що потрібно знати:

Володимир Путін заявив про зростання кількості терактів та звинуватив в них Україну

Пролунала заява про можливе використання Україною "ядерного компонента"

Путін вважає можливою диверсію на газогонах "Турецький потік" і "Блакитний потік" для зриву переговорів

Слова російського президента цитує ряд ЗМІ РФ. Путін стверджує, що кількість терактів у Росії у 2025 році зросла, і поклав відповідальність за це на українські спецслужби та їхніх "закордонних кураторів".

"Противник робить ставку на індивідуальний масовий терор. Тут і обстріли міст, і диверсії на інфраструктурі, і замахи на представників державних і військових представників влади", — заявляє Путін, та згадує теракт біля Савелівського вокзалу, припустивши, що вибух став наслідком дистанційного вербування через інтернет. Зазначимо, там підірвався смертник, за версією російських ЗМІ.

Вибух біля Савелівського вокзалу/Скріншот РосЗМІ

Путін закликав ФСБ сконцентруватися на захисті посадовців Міноборони, підприємств оборонно-промислового комплексу, працівників освіти та соціальної сфери, зокрема в окупованих регіонах.

Окрім заяв про тероризм, Путін заявив, що Україна нібито розглядає можливість використання "ядерного компонента". Президент РФ також вигадав можливі спроби підриву газогонів "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі з метою зриву дипломатичного процесу.

Нагадаємо, "ядерна фантазія" Росії — заява ворожої розвідки про нібито підготовку Великої Британії та Франції до передачі Україні ядерної бомби. Жодних підтверджень розвідка не надає, однак російські посадовці, зокрема Дмитро Мєдвєдєв, вже почали розхитувати це питання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що активно обговорюється тема особистої зустрічі Володимира Зеленського та російського президента Путіна. Наше видання поспілкувалось із європейськими чиновниками та дипломатами з приводу діалогу з Росією, зустрічі на найвищому рівні та ролі Європи в переговорному процесі.