Трамп вигадав новий "дедлайн" для завершення війни в Україні. Які дати були раніше

Американський лідер вже не вперше ставить граничну дату для зупинки війни

Президент США Дональд Трамп нібито визначив чергову дату, до якої має завершитися війна Росії проти України. Він хоче, щоб це сталося до 4 липня 2026 року, це буде 250-а річниця незалежності США.

Що треба знати:

Трамп постійно намагається прив'язати завершення війни в Україні до певних дат

Однак у Росії інші плани, ці дати минають, а Путін продовжує війну

Спочатку Трамп взагалі обіцяв зупинити війну за 24 години, які потім перетворилися на 100 днів

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО. Однак, за їхніми словами, немає жодних ознак того, що глава Росії Володимир Путін готовий на угоду, яка не задовольняє його основні вимоги.

За словами джерел, переговори вже кілька разів перевищили терміни, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями, — пише Bloomberg

Обіцянки Трампа зупинити війну — які дати та терміни були раніше

Обіцяти зупинити війну в Україні Трамп почав ще до того, як вдруге став президентом США. В ході передвиборчої кампанії він казав, що завершить війну "за 24 години".

Після офіційної церемонії інавгурації журналісти нагадали Трампу його обіцянку. Він сказав "минуло тільки півдня. У мене залишилося ще півдня". Пізніше Трамп заявив, що в його словах з приводу завершення війни в Україні протягом 24 годин був "невеликий сарказм".

Невдовзі після своєї інавгурації, у січні 2025 року, Трамп сказав, що поставив завдання своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за 100 днів.

Наприкінці липня 2025 року Трамп дав Росії 10 днів на припинення війни в Україні, інакше будуть санкції. Термін сплив 8 серпня, Кремль не відреагував на ультиматум.

В результаті наприкінці жовтня США запровадила чергові санкції проти РФ за те, що вона продовжує вести війну проти України. Вони стали першими з того часу, як Трамп став президентом.

За час президентства США періодично з'являється інформація, що він планує зупинити війну РФ проти України до якоїсь дати. Наприклад, до Великодня, чи Дня подяки у США. Однак у Путіна інші плани і "дедлайни" Трампа минають, а ситуація не змінюється.

